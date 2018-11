Calcio, Europa League 2019: Apollon-Lazio 2-0, sconfitta indolore per i biancocelesti già qualificati ai sedicesimi di finale

Niente primo posto per la Lazio di Simone Inzaghi nel gruppo H dell’Europa League 2019. I biancocelesti sono stati sconfitti 2-0 allo Tsirio di Limassol, dove l’Apollon si è imposto con un gol per tempo grazie una rovesciata di Faupala, abile a sfruttare un cross di Joao Pedro, e alla marcatura di Papoulis all’82’. Successo di prestigio per i ciprioti e ko per i laziali che, visto il successo dell’Eintracht Francoforte, debbono accontentarsi della qualificazione ai sedicesimi di finale in seconda piazza.

Inzaghi, come previsto, vara il turnover e come è noto Immobile, Luis Alberto, Milinkovic, Marusic, Parolo, Radu, Strakosha e l’infortunato Leiva sono rimasti in Italia. Nel primo tempo si vede decisamente poco e la coppia d’attacco Correa-Caicedo non crea problemi alla retroguardia dell’Apollon. Di fatto l’unico sussulto lo crea il gol dei padroni di casa: una rovesciata di pregevole fattura di Faupala consente ai ciprioti di passare in vantaggio. Nella ripresa il tecnico biancoceleste prova a scuotere i suoi con gli inserimenti di Lulic e Rossi ma c’è poca precisione negli ultimi 20 metri e si è anche troppo leziosi. Un atteggiamento pagato a caro prezzo dalla formazione romana che subisce il raddoppio di Markovic che nei fatti chiude i giochi.













Foto: Marco Iacobucci / Shutterstock.com