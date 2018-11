Calcio, Champions League 2019: Juventus-Valencia 1-0, decide Mario Mandzukic, assist magico di Cristiano Ronaldo

Foto LaPresse - Fabio Ferrari 27 Novembre 2018 Torino, Italia Sport Calcio Juventus Fc vs Valencia - Uefa Champions League 2018 2019 - Stadio "Allianz Stadium" - Fase a gironi - Gruppo H. Nella foto:Mandzukic Mario (Juventus F.C.); esultanza dopo il gol 1-0 Photo LaPresse - Fabio Ferrari November 27, 2018 Turin, Italy sport soccer Juventus Fc vs Valencia - Uefa Champions League 2018 2019 - Allianz Stadium - Group H. In the pic:Mandzukic Mario (Juventus F.C.); celebrates 1-0

Termina 1-0 all’Allianz Stadium la sfida tra Juventus e Valencia, valida per la quinta giornata del gruppo H della Champions League 2018-2019. Decide un gol al 59′ del croato Mario Mandzukic, su assist magico del portoghese Cristiano Ronaldo, che anche questa sera ha messo lo zampino sulla marcatura dei campioni d’Italia. Un match non facile che la Juve ha saputo portare a casa grazie ad un ottimo secondo tempo. Con questo risultato la formazione di Massimiliano Allegri stacca il biglietto per gli ottavi di finale, senza però avere la certezza del primato visto il successo del Manchester United di Josè Mourinho contro lo Young Boys.

PRIMO TEMPO – Allegri opta per il 4-3-3 con Ronaldo, Mandzukic e Dybala punte d’attacco mentre il Valencia risponde con un solido 4-4-2 con Parejo in cabina di regia, supportato dall’ex interista Kondogbia, e coppia d’attacco formata da Rodrigo e Santi Mina. La Juve parte forte con Cr7: nel giro di pochi minuti il portoghese prova ad impegnare Neto con due conclusioni dalla media distanza senza però preoccupare l’ex portiere della Vecchia Signora. I ragazzi di Marcelino aggrediscono bene i portatori di palla bianconeri e l’azione non è fluida come in altre occasioni. Poco movimento senza palla anche da parte degli attaccanti che non riescono ad incidere più di tanto. Ci provano Cancelo e Dybala con alcune sortite individuali senza però impensierire la retroguardia iberica. Valencia convincente e pericolosissimo proprio nel minuto di recupero della prima frazione, sugli sviluppi di un corner, quando un colpo di testa perentorio Diakhaby costringe ad un vero e proprio miracolo Szczęsny.

SECONDO TEMPO – Nella ripresa Allegri si gioca il primo cambio: fuori Alex Sandro e dentro Cuadrado. Il colombiano gioca da terzino destro mentre Cancelo va a sinistra. La Juve imprime un ritmo diverso. C’è maggior movimento delle punte e nello stesso tempo Bentancur e Matuidi intercettano una quantità industriale di palloni. Manca però sempre lucidità nell’ultimo passaggio. Serve la giocata del campione che arriva puntualmente al 59′ quando, dopo un’ottima azione di Cancelo sull’out mancino, Cr7 manda al bar mezza difesa del Valencia e mette al centro un pallone su cui c’è scritto il nome di Mandzukic che realizza da vero rapace d’area. Juve più sciolta dopo il gol e Dybala e Ronaldo non trovano il raddoppio dopo essersi preparati molto bene nella loro conclusione. Chiellini, in tutto questo, giganteggia in area di rigore juventina, non lasciando passare neanche uno spillo e mettendo a volte una pezza a qualche divagazione dei compagni. La partita non riserva altro e la compagine di casa vola agli ottavi di finale di Champions.













Foto: LaPresse