Champions League 2018-2019, i risultati di oggi (27 novembre). Juventus e Roma agli ottavi, avanti anche i Manchester

Ricca serata di Champions League con otto partite in programma e grande spettacolo in giro per l’Europa. La Juventus sorride, batte il Valencia per 1-0 grazie a un gol di Mandzukic su assist cosmico di Cristiano Ronaldo e conquista la matematica qualificazione agli ottavi di finale ma per il primo posto è tutto rinviato all’ultima giornata visto che il Manchester United è riuscito a battere lo Young Boys al 91′ grazie alla rete di Fellaini su invito di Lukaku. La Roma, invece, ha perso in casa contro il Real Madrid (2-0, reti di Bale e Vazquez dopo che Under si è divorato una clamorosa occasione) ma festeggia comunque la qualificazione al prossimo turno visto che il Viktoria Plzen ha espugnato il campo del CSKA Mosca per 2-1.

Anche il Manchester City si qualifica agli ottavi grazie al pareggio per 2-2 sul campo del Lione: i francesi passano in vantaggio per due volte con Cornet ma Laporte prima e Aguero poi assicurano il pareggio agli inglesi che ora hanno tre lunghezze di margine sui transalpini, ancora a tiro dello Shakhtar Donetsk che si è imposto per 3-2 sul campo dell’Hoffenheim (decide Taison al 92′). Bayern Monaco a valanga sul Benfica (5-1, doppiette di Robben e Lewandowski) e +2 sull’Ajax che sbanca Atene con la doppietta di Tadic nel cuore della ripresa: tedeschi e olandesi sono già tra le sedici grandi.

RISULTATI DI OGGI CHAMPIONS LEAGUE (27 NOVEMBRE):

AEK Atene-Ajax 0-2

CSKA Mosca-Viktoria Plzen 1-2

Bayen Monaco-Benfica 5-1

Hoffenheim-Shakhtar Donetsk 2-3

Juventus-Valencia 1-0

Lione-Manchester City 2-2

Manchester United-Young Boys 1-0

Roma-Real Madrid 0-2













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Anton_Ivanov / Shutterstock.com