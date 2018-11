Calcio, Champions League 2018-2019: arriva il Manchester United allo Stadium. Una Juventus incerottata vuole chiudere la pratica

Quarta giornata per la fase a gironi della Champions League 2018-2019 di calcio: si infiamma il Gruppo H con la partita forse più spettacolare e più attesa di tutto il programma, quella tra Juventus e Manchester United. I Red Devils volano a Torino, dove domani all’Allianz Stadium proveranno a fermare la corsa fino ad ora perfetta dei campioni d’Italia. La banda di Massimiliano Allegri sogna in grande: con il quarto successo di fila arriverebbe praticamente con certezza la qualificazione agli ottavi di finale come prima del raggruppamento.

Ci sarà però una Juve incerottata ad attendere Paul Pogba, al ritorno a Torino, lui che in Piemonte è stato protagonista con la maglia numero 10 bianconera, e compagni. Tante le assenze, certe e probabili, nella formazione di Allegri: non ci saranno Douglas Costa e Bernardeschi, oltre ai lungodegenti Spinazzola, Emre Can e Khedira, a rischio anche un uomo fondamentale come Joao Cancelo. Dovrebbero invece farcela guerrieri come Mario Mandzukic e Giorgio Chiellini, che dovrebbero tornare a disposizione proprio per una sfida così importante. Davanti affidamento alla coppia gol e talento Dybala-Cristiano Ronaldo, che vorrà firmare il gol dell’ex, dopo essere stato protagonista con il cross proprio per l’argentino all’andata.

Dall’altra parte tanto fisico, ma non mancherà la qualità. José Mourinho torna a Torino, contro un pubblico che non lo ha mai amato visti i suoi precedenti da interista. Rashford-Lukaku-Martial, ma occhio a Mata, che potrebbe togliere il posto proprio al possente attaccante belga, apparso tutt’altro che in forma nelle ultime uscite. Per i Red Devils e per l’allenatore portoghese un appuntamento fondamentale.













Foto: cristiano barni / Shutterstock.com