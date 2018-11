Basket, Serie A 2018-2019: i migliori italiani della 7a giornata. Luca Vitali top scorer azzurro, Aradori e Cavalieri uomini vittoria

Andiamo a vedere quali sono stati i migliori giocatori italiani nella settima giornata della Serie A 2018-2019 di basket.

Luca Vitali: miglior marcatore italiano della settimana giornata. Il play della Nazionale mette a referto 23 punti nella sconfitta della sua Brescia in quel di Brindisi. Unico a salvarsi in una giornata disastrosa sul piano offensivo per i lombardi ed inoltre ci aggiunge anche i soliti 6 assist, chiudendo una partita da 27 di valutazione.

Daniele Cavaliero: l’Alma Trieste davanti al proprio pubblico è molto difficile da battere e anche nell’anticipo del sabato la neopromossa ha dimostrato la sua forza casalinga. Vittoria importante contro una Trento che si era ritrovata nelle ultime settimane ed arrivata grazie soprattutto ai 19 punti del play italiano, scatenato dall’arco con cinque triple su nove tentativi.

Pietro Aradori: il match con Torino era un incrocio importante per Bologna, perchè la Virtus è partita in questo inizio di campionato un po’ con il freno a mano tirato e aveva bisogno di due punti per sbloccarsi. Ci ha pensato soprattutto uno dei suoi leader, che ha chiuso il match con 18 punti e 6 rimbalzi a referto.

Peppe Poeta: Torino è in crisi per via dei risultati che non arrivavano e dei tanti infortuni, ma Larry Brown sa che c’è un giocatore che può aiutare tantissimo in questo momento di grande difficoltà. E’ proprio il playmaker italiano, vera anima di una Fiat che deve reagire e a cui non è bastata una bellissima prestazione da 15 punti, 6 rimbalzi, 5 assist per un totale di 27 di valutazione.

Achille Polonara: Sassari perde una partita, che sulla carta avrebbe dovuto vincere. Contro Pistoia la squadra di Esposito segna tantissimo (111 punti), ma ne subisce moltissimi (113). Non basta un’altra ottima prestazione in campionato dell’ala italiana, che chiude il suo match con 19 punti e 7 rimbalzi.

Riccardo Bolpin e Luca Severini: finalmente Pistoia si è sbloccata e lo ha fatto nel modo più “pazzo”, vincendo una partita ad altissimo punteggio in casa di Sassari (113-111). Due punti fondamentali per i toscani, la cui stagione comincia probabilmente ora. Nel successo sono fondamentali anche i due azzurri, entrambi in doppia cifra a fine partita (12 e 10 punti).

Stefano Tonut: la sua Venezia ha perso lo scontro diretto contro l’Olimpia Milano, ma il friulano è stato uno degli artefici della bella rimonta veneta nei confronti della capolista. Sono quindici i punti alla fine per lui, ma nel complesso una buonissima prestazione in entrambe le metà del campo e la conferma di una stagione da protagonista.













