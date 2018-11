Calcio a 5, Supercoppa Italiana 2018: Acqua&Sapone Unigross-Lollo Caffè Napoli, campioni d’Italia favoriti per il successo finale

Ci siamo. Domani alle ore 20.30 andrà in scena la finale di Supercoppa Italiana 2018 di calcio a 5 tra l’Acqua&Sapone Unigross e il Lollo Caffè Napoli. Al Pala Santa Filomena di Chieti ci attende una sfida decisamente interessante in cui i campioni d’Italia partono coi favori del pronostico, avendo grandi qualità ed esperienza, ma non potendosi permettere di sottovalutare l’avversario.

Gli uomini di Tino Perez, reduci dalla poco fortunata fase élite di Champions League, cercano nelle competizioni nazionali le soddisfazioni di un’annata decisamente intensa. Dopo aver rifilato 6 gol alla Feldi Eboli nell’ottavo turno di campionato, con un Julio Miotti De Oliveira scatenato (doppietta), la formazione abruzzese si è imposta nettamente negli ottavi di finale della Coppa Divisione contro la Lazio. Un 8-1 che non ammette repliche in cui Murilo è compagni hanno fatto valere la loro superiorità tecnica in maniera assai evidente.

Vero è che in una partita secca può accadere di tutto. Il Lollò Caffè ha già dimostrato in stagione di essere in grado di fermare la corsa dell’Acqua&Sapone, superando gli abruzzesi (3-1) nel confronto al PalaCercola del sesto turno di Serie A. Un match in cui la prestazione del portiere Francesco Molitierno è stata sontuosa. Una vera e propria saracinesca umana l’estremo difensore azzurro che ha consentito ai partenopei di infliggere all’A&S il primo ko nel torneo nazionale.

Un confronto che si preannuncia caldo anche per quanto accadde l’anno scorso nella semifinale di Coppa Italia. Al PalaCampanara di Pesaro la partita si risolse ai calci di rigore, dopo che i tempi supplementari si erano chiusi sull’1-1. L’errore di Vavà tra le fila napoletane costò caro e gli abruzzesi poi si imposero nell’atto conclusivo 3-1 contro la Luparense. Compagine veneta che, poi, ha rinunciato a prendere parte alla Supercoppa Italiana 2018, dopo l’annuncio dello scioglimento della squadra nell’estate di quest’anno. Pertanto tra Napoli e Came Dosson si è tenuto lo spareggio per stabilire chi avrebbe sfidato l’Acqua&Sapone. Il 4-3 finale favorevole ai campani ha permesso a Massimo De Luca e compagni di giocarsi questa chance e ne vedremo delle belle.













