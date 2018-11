Calcio a 5, Supercoppa Italiana 2018: Acqua&Sapone-Lollo Caffè Napoli 4-1, Leandro Cuzzolino decisivo al Palacus Santa Filomena

Al Palacus Santa Filomena di Chieti trionfo dei campioni d’Italia dell’Acqua&Sapone Unigross nella Supercoppa Italiana 2018 di calcio a 5. Gli abruzzesi hanno rispettato il pronostico e si sono imposti con il punteggio di 4-1 contro la Lollo Caffè Napoli per effetto della doppietta di un grandissimo Leandro Cuzzolino, di Marco Ercolessi e di Gabriel Lima. La marcatura partenopea del croato Franko Jelovcic non ha cambiato la storia di un confronto che si è deciso molto sui dettagli. Per l’A&S si tratta di un successo significativo perché, 10 anni dopo la Luparense, la formazione allenata da Tino Perez sigla il Triplete (Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa Italiana) entrando di diritto nella storia del futsal nostrano. Inoltre si tratta della seconda Supercoppa vinta da Cuzzolino e compagni, a distanza di quattro anni dall’ultima volta.

Nel primo tempo, gli uomini di Perez cercano di imporre il loro più alto tasso tecnico e sono i singoli a fare la differenza. Cuzzolino al 4’41” sblocca il risultato con una rete di pregevole fattura portando sui binari favorevoli alla propria squadra questo incontro. Il 31enne argentino nelle partite secche dà il meglio e questa sera non si smentisce quando, dopo aver seminato il panico nella retroguardia napoletana, offre su un piatto d’argento il raddoppio a Ercolessi al 15’33”, puntuale all’appuntamento con il raddoppio. La prima frazione non poteva che concludersi con un’altra magia del sudamericano che su tiro libero trafigge Molitierno. Il Napoli tenta una reazione nella ripresa che si concretizza con l’unica marcatura di Jelovcic, anche per merito di un Mammarella in formato saracinesca. E così il tempo passa e il poker che chiude i giochi lo mette a segno l’italo-brasiliano Lima.













Foto: pagina facebook Acqua&Sapone