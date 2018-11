River Plate-Boca Juniors, quando e dove si gioca? Ipotesi 8-9 dicembre in Paraguay ma i club non sono d’accordo

River Plate-Boca Juniors si dovrebbe giocare sabato 8 o domenica 9 dicembre in sede da definire, probabilmente ad Asuncion (Paraguay). Questo è il comunicato della CONMEBOL (la Federazione Sudamerica di Calcio) in merito alla Finale di ritorno della Copa Libertadores che è stata rinviata lo scorso weekend a causa degli incidenti al di fuori del Monumental (il pullmann dei gialloblù è stato preso d’assalto dei tifosi locali, alcuni giocatori sono stati feriti).

Oggi i Presidenti dei due club si sono trovati ma è stato impossibile prendere l’accordo: i Millonarios vogliono giocare al Monumental, gli Xeneizes puntano alla vittoria a tavolino, la CONMEBOL spinge per giocare in campo neutro. Vedremo come si svilupperà la situazione nelle prossime ore.













Foto: Adwo / Shutterstock.com