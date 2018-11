Tottenham-Inter, Champions League 2019: nerazzurri a Londra con due risultati su tre per chiudere i giochi per la qualificazione

Il momento della resa dei conti è ormai arrivato per l’Inter di Luciano Spalletti, chiamata all’ennesimo esame di maturità della stagione nello scontro diretto decisivo per la qualificazione agli ottavi di finale della Champions League 2018-2019. Domai sera infatti andrà in scena Tottenham-Inter, valevole per la quinta giornata di un gruppo B in cui i nerazzurri sono secondi in classifica con tre lunghezze di vantaggio sui londinesi e sei su un PSV Eindhoven ormai ad un soffio dall’eliminazione. Considerando la vittoria interista nella partita d’andata di San Siro per 2-1, Icardi e compagni avranno a disposizione due risultati su tre a Londra per garantirsi un posto tra le prime 16 d’Europa. Dall’altra parte il Tottenham cercherà non solo di ottenere i tre punti, ma anche di ribaltare il risultato dell’andata di 1-2 per avere la meglio nello scontro diretto in un eventuale arrivo a pari punti al termine del girone. Anche nella peggiore delle ipotesi, ovvero con una sconfitta per 0-1, 1-2 o con almeno due gol di scarto, l’Inter avrà a disposizione un’ultima giornata in cui ospiterà un PSV presumibilmente già fuori dai giochi con gli Spurs che faranno visita al Barcellona al Camp Nou.

La squadra allenata da Luciano Spalletti si presenta alla prima di una serie di quattro sfide fondamentali per le sorti della stagione con grande consapevolezza e fiducia acquisita durante la striscia di sette vittorie consecutive in campionato, che si è conclusa prima della pausa per le nazionali con la pesante sconfitta di Bergamo per 1-4 con l’Atalanta. I nerazzurri hanno reagito con un netto 3-0 casalingo con il Frosinone ottenuto con molti titolari in panchina a riposare in vista del big match di domani sera, in cui Mauro Icardi tornerà in campo dal primo minuto per provare a colpire gli inglesi come all’andata. Il Tottenham è reduce da cinque successi consecutivi in tutte le competizioni tra cui il convincente 3-1 casalingo contro il Chelsea di Maurizio Sarri nell’ultima di campionato. Il gruppo guidato da Mauricio Pochettino sembra aver trovato gli automatismi giusti ed un ottimo stato di forma con la stella Harry Kane che dovrà trascinare i compagni ed il pubblico casalingo di Wembley a caccia dell’unico risultato utile per rimandare tutto all’ultima giornata: la vittoria.













Foto: Fabrizio Andrea Bertani / Shutterstock