Calcio a 5: l’elenco dei convocati dell’Italia nelle due amichevoli contro la Francia ad Asti

Dopo aver ottenuto un pareggio ed una vittoria nelle due sfide amichevoli a Minsk contro la Bielorussia, torna protagonista la Nazionale italiana di calcio a 5 di Roberto Menichelli. Gli azzurri affronteranno il 4 e il 5 dicembre al Palasanquirico di Asti la Francia (calcio d’inizio alle 20.30) in un doppio confronto utile al CT per preparare la squadra alle prossime competizioni internazionali e salutare il 2018 con fiducia.

Per queste due partite, Menichelli ha convocato 15 giocatori e che si ritroveranno ad Asti domenica 2. Un’Italia che poi guarderà con una certa attenzione il sorteggio del 12 dicembre a Nyon (Svizzera) che stabilirà quali saranno le avversarie nel girone di qualificazione ai prossimi Mondiali 2020 in Lituania. Ricordiamo che saranno sorteggiati otto raggruppamenti costituiti da quattro squadre e le prime due di ogni girone avranno il pass per la fase élite.

Dalle convocazioni emerge la logica predominanza dei campioni d’Italia dell’Acqua&Sapone, con Stefano Mammarella, Julio De Oliveira e Gabriel Lima figure di spicco. Vero è che anche calciatori come Massimo De Luca del Lollo Caffè Napoli e Carmelo Musumeci del Meta Catania Bricocity sono funzionali ad un innalzamento tecnico ed anche carismatico del roster.

L’elenco dei convocati

Portieri: Michele Miarelli (Italservice C5), Francesco Molitierno (Napoli C5), Stefano Mammarella (AcquaeSapone C5);

Giocatori di movimento: Cristiano Fusari (Came Dosson C5), Paolo Cesaroni (Napoli C5), Massimo De Luca (Napoli C5), Nunzio Frosolone (Feldi Eboli), Sergio Romano (Feldi Eboli), Giacomo Azzoni (Meta C5), Carmelo Musumeci (Meta C5), Giuliano Fortini (Italservice C5), Carlo Houenou (Real Futsal Arzignano C5), Julio De Oliveira (AcquaeSapone C5), Marco Ercolessi (AcquaeSapone C5), Gabriel Lima (AcquaeSapone C5).













