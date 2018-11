Calcio, 14a giornata Serie A 2018-2019: grande attesa per Roma-Inter e Fiorentina-Juventus, il Napoli con l’Atalanta per ripartire

Tra domani, sabato 1 dicembre, e lunedì 3 dicembre si svolgerà la quattordicesima giornata del campionato italiano di Seria A 2018-2019 di calcio. Diverse le sfide interessanti, anche se l’incontro più atteso è sicuramente quello tra Roma e Inter alle 20.30 di domenica sera. Da non perdere però anche la partita tra Fiorentina e Juventus di sabato alle 18.00, il match delle 12.30 di domenica tra il Milan di Gattuso e il sorprendente Parma e lo scontro tra Atalanta e Napoli nel posticipo di lunedì che chiuderà la giornata. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta.

Ad aprire la giornata domani pomeriggio saranno SPAL ed Empoli. La formazione di Semplici continua il proprio momento difficile (soltanto 4 punti nelle ultime nove partite) e deve assolutamente trovare punti contro una diretta avversaria per la lotta salvezza. L’Empoli al contrario ha beneficiato al massimo del cambio in panchina e con Iachini ha raccolto due preziose vittorie contro Udinese e Atalanta, abbandonando la zona retrocessione.

Grande attesa per il secondo anticipo. La sfida tra Fiorentina e Juventus non è mai una partita banale vista la storica rivalità tra le due formazioni. I toscani cercano disperatamente di tornare alla vittoria dopo cinque pareggi consecutivi, mentre i bianconeri vogliono provare a raggiungere l’ennesimo record centrando la tredicesima vittoria in quattordici partite. In casa la Fiorentina ha più volte messo in difficoltà la Juventus e i tifosi viola non dimenticano la vittoria per 2-1 della stagione 2016-2017, con reti di Kalinic e Badelj, e lo strepitoso 4-2 del campionato 2013-2014, deciso da una tripletta di Giuseppe Rossi.

Nella sfida di sabato sera si affronteranno Sampdoria e Bologna. I blucerchiati di Giampaolo hanno pareggiato il derby con il Genoa interrompendo la striscia di tre sconfitte consecutive. La formazione di Filippo Inzaghi invece continua a faticare e dopo il pareggio di Firenze è stata superata dall’Empoli al terzultimo posto in classifica. I rossoblu stentano soprattutto in fase offensiva, con appena 11 reti in 13 partite, e devono assolutamente cambiare marcia per rilanciarsi nella lotta per la salvezza.



Partita molto intrigante domenica alle 12.30 tra Milan e Parma. I rossoneri hanno messo in campo una prova di grande sacrificio e carattere con la Lazio, riuscendo quasi a portare a casa i tre punti nonostante i numerosi infortuni. Gattuso dovrà fare ancora a meno di Higuan, per squalifica, e di Romagnoli, infortunato. La formazione di D’Aversa sta invece vivendo un momento magico al ritorno in Serie A: con la vittoria sul Sassuolo si è portata al sesto posto, davanti a squadre come Roma, Atalanta e Fiorentina. In più i gialloblu hanno già vinto a San Siro in questa stagione (0-1 con l’Inter alla 4a giornata) e sono pronti a ripetere l’impresa.

Tre partite in campo nel pomeriggio alle 15.00. La prima vedrà di fronte Frosinone e Cagliari, con i ciociari decisi a ripartire dopo la sconfitta con l’Inter e i sardi apparsi in difficoltà contro il Torino, anche a causa dell’assenza di Castro. Nella seconda, Sassuolo e Udinese si avvicinano all’incontro con umori contrapposti: la formazione di De Zerbi intende rilanciarsi dopo il brusco arresto a Parma, mentre i friulani di Nicola vogliono dare continuità alla bella vittoria sulla Roma. Infine Torino e Genoa, entrambe a metà classifica, cercano un successo per provare ad avvicinare le posizioni di vertice e aumentare il margine sulla zona retrocessione.

Nella partita delle 18.00 il Chievo accoglie la Lazio dopo lo 0-0 di Napoli. L’arrivo di Di Carlo in panchina sembra aver ridato qualche speranza alla formazione veronese, che però deve cominciare a raccogliere anche qualche vittoria, se vuole sognare l’impresa della salvezza. La Lazio ha agguantato all’ultimo minuto un buon pareggio con il Milan mantenendo la quarta posizione provvisoria. I biancocelesti sperano anche in un passo falso dell’Inter per avvicinarsi al terzo posto.

Domenica sera alle 20.30 l’incontro più atteso della giornata con la sfida tra Roma e Inter. La formazione di Di Francesco continua a faticare in campionato, dove arriva dalla brutta sconfitta di Udine, ma ha conquistato gli ottavi di finale di Champions. I nerazzurri invece sono tornati al successo contro il Frosinone, ma in Europa hanno messo a rischio la qualificazione dopo il ko contro il Tottenham. La partita è sicuramente più importante per i giallorossi che con una sconfitta rischierebbero di allontanarsi in modo preoccupante dalle posizioni di vertice.

Nel posticipo di lunedì sera impegno tutt’altro che agevole per il Napoli di Carlo Ancelotti che sfida a Bergamo l’Atalanta. La formazione di Gasperini ha rallentato la propria rincorsa all’Europa con la sconfitta di settimana scorsa contro l’Empoli. In questa stagione però i bergamaschi hanno sempre ben figurato contro le grandi squadre, pareggiando con Milan e Roma e vincendo 4-1 contro l’Inter nell’ultimo impegno casalingo. Il Napoli deve riscattare la delusione del pareggio con il Chievo e spera in un passo falso della Juventus a Firenze per ridurre il distacco.

SABATO 1 DICEMBRE

ore 15.00 SPAL-Empoli

ore 18.00 Fiorentina-Juventus

ore 20.30 Sampdoria-Bologna

DOMENICA 2 DICEMBRE

ore 12.30 Milan-Parma

ore 15.00 Frosinone-Cagliari

ore 15.00 Sassuolo-Udinese

ore 15.00 Torino-Genoa

ore 18.00 Chievo-Lazio

ore 20.30 Roma-Inter

LUNEDÌ 3 DICEMBRE

ore 20.30 Atalanta-Napoli













