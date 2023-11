Calcio, la Juve sbanca Firenze, vincono Monza, Cagliari e Roma che rimonta il Lecce in extremis

Dopo il primo anticipo di venerdì, ed i tre match di ieri, oggi l’undicesima giornata della Serie A 2023-2024 ha proposto altri quattro incontri. Nel “lunch match”, il Monza è passato per 3-1 in casa dell’Hellas Verona, quindi il Cagliari ha avuto la meglio del Genoa per 2-1. Stesso risultato, ma con andamento decisamente differente tra Roma e Lecce, mentre in serata Fiorentina-Juventus si è chiusa sul punteggio di 0-1 per un successo pesantissimo dei bianconeri.

In classifica la Juventus si riporta a 2 sole lunghezze dalla capolista Inter (26 contro 28) allungando a +4 sul Milan e +5 sul Napoli. La Fiorentina, invece, rimane al settimo posto con 17 punti e viene raggiunta dalla Roma. Bel balzo del Monza che sale in nona posizione con 16 punti assieme alla Lazio. In fondo alla classifica, il Cagliari esce dalla zona retrocessione con 9 punti, mentre il Genoa rimane 15° con 11.

HELLAS VERONA-MONZA 1-3

Tutto facile per i biancorossi di mister Palladino che sbloccano il punteggio al 41′ con Colombo che viene servito da Colpani. Il centravanti di proprietà del Milan raddoppia al minuto 73′, prima che Caldirola porti il punteggio sul 3-0 al minuto 84 su assist di Kyriakopoulos. Nel finale gli scaligeri accorciano le distanze con la rete di Folorunsho al minuto 86 su assist di Ngonge.

CAGLIARI-GENOA 2-1

Gli isolani tornano al successo casalingo dopo il rocambolesco 4-3 in rimonta sul Frosinone. Questa volta il vantaggio arriva in avvio di ripresa (48′ con Viola, servito da Oristanio), quindi pareggio immediato del Genoa del solito Gudmundsson dopo 3 giri di lancette. Il gol vittoria arriva al minuto 69 con Zappa, imbeccato da Petagna.

ROMA-LECCE 2-1

match davvero clamoroso all’Olimpico. Dopo soli 5 minuti Lukaku fallisce un calcio di rigore, facendosi ipnotizzare da Falcone. Dopo un primo tempo concluso sullo 0-0, i salentini passano in vantaggio al 72° con Almqvist imbeccato da Banda. Sembra tutto fatto per i pugliesi che arrivano al recupero in vantaggio. A questo punto succede di tutto. Al 91° Azmoun segna il suo primo gol in maglia giallorossa e pareggia i conti, quindi Lukaku si fa perdonare dell’errore iniziale e al 94° va a segno per il gol della clamorosa vittoria.

FIORENTINA-JUVENTUS 0-1

La sfida del Franchi si apre subito con la rete del vantaggio dei bianconeri. Kostic serve Miretti che segna il suo primo gol in Serie A, e si tratta di una realizzazione di grande importanza. La squadra di mister Vincenzo Italiano prova a scuotersi e, specialmente nella ripresa, mette alle strette la squadra di mister Massimiliano Allegri, che prova a mantenere il vantaggio con le unghie e con i denti e ci riesce, per 3 punti davvero fondamentali.

Foto: LiveMedia/Fabio Fagiolini