Boxe: torna sul ring Floyd Mayweather! Sfida al giapponese Tenshin Nasukawa

Nonostante il ritiro annunciato dopo 50 vittorie in altrettanti incontri, Floyd Mayweather tornerà sul ring. Una nuova sfida per il 41enne americano: nella notte di San Silvestro a Saitama, in Giappone, l’incontro con il padrone di casa nipponico Tenshin Nasukawa, kickboxer 20enne. L’annuncio è arrivato dalla federazione giapponese Rizin delle arti marziali miste, non sono ancora state scelte però le modalità e le regole.

“Ho sempre avuto l’obiettivo di uscire dagli Stati Uniti per mostrare il mio talento. Il mondo non ha mai visto Mayweather combattere in Giappone. Voglio costruire il mio rapporto con Money Team Tokyo. Abbiamo fatto grandi match nel mondo, ora vogliamo portare i nostri marchi in giro per il mondo” le parole di Mayweather su Instagram.

Pronta la risposta del nipponico Nasukawa: “E’ stata una decisione facile. La proposta è stata una sorpresa ma ho accettato senza esitare. Non mi importa quali saranno le regole del gioco. Voglio essere l’uomo che cambia il corso della storia. Lo farò con i miei pugni, e con un solo colpo. Vedrete”.













Foto: Lapresse