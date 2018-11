Boxe, Mondiali femminili 2018: ottimo esordio di Roberta Mostarda, sconfitta Radovanovic e pass per i 16esimi

Ottimo esordio per Roberta Mostarda ai Mondiali 2018 di boxe femminile che sono incominciati oggi a New Delhi (India). L’azzurra è stata la prima a salire sul ring in questa rassegna iridata e ha immediatamente fatto bella figura nei 32esimi di finale della categoria 51 kg, imponendosi sulla serba Nina Radovanovic con uno schiacciante 4-1.



La nostra portacolori ha vinto nettamente ma non ha combattuto al meglio come ha rivelato coach Renzini tramite la Federazione, l’importante era vincere e rompere il ghiaccio: siamo soltanto all’inizio di una competizione molto lunga, la corsa verso le medaglie sarà estremamente complicata e sono necessari diversi incontri per avvicinarsi al podio. L’azzurra ora potrà godersi un giorno di riposo e sabato 17 novembre affronterà la canadese Sara Hagnighat-Joo (beneficiaria di un bye al primo turno) nei sedicesimi di finale: si preannuncia un incontro molto combattuto e intenso, la Mostarda se la giocherà fino in fondo.

Domani ben tre azzurre impegnate nei 16esimi di finale delle rispettive categorie: Irma Testa contro l’inglese Murney (60 kg), Angela Carini contro l’inglese Ryan (69 kg), Arianna Giulia Delaurenti contro la costaricana Rodriguez (54 kg).













Foto: FPI