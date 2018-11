Lotta, Mondiali Under 23 2018: Aurora Campagna vince all’esordio ed accede agli ottavi dei -62 kg

Comincia bene l’avventura di Aurora Campagna ai Campionati del Mondo Under 23 di lotta in corso di svolgimento a Bucarest, in Romania. L’azzurra, impegnata nella categoria -62 kg, ha avuto la meglio sulla spagnola Lydia Perez Tourino al primo turno con il punteggio di 3-2 ed ora attende agli ottavi di finale la kazaka Irina Kuznetsova, che ha usufruito di un bye.



Dopo una lunghissima fase di studio, l’iberica è stata sanzionata per eccessiva passività con un punto di penalità dopo due minuti di incontro, così si è giunti alla pausa sul punteggio di 1-0 per Campagna. Nella ripresa la lottatrice azzurra ha allungato ad 1’20” dalla fine con una proiezione da due punti che le ha permesso di allungare sul +3, ma Perez Tourino non si è arresa ed ha reagito con una proiezione da due punti a 30″ dalla fine dell’incontro. Gli ultimi disperati tentativi d’attacco della spagnola non sono andati a buon fine e l’azzurra ha potuto festeggiare l’accesso agli ottavi dei -62 kg.













Foto: Fijlkam