VIDEO Clemente Russo, Campionati UE 2018 boxe: la sconfitta contro lo spagnolo Ghadfa

Clemente Russo è incappato in una pesantissima sconfitta contro lo spagnolo Ghadfa nei quarti di finale dei Campionati dell’Unione Europea 2018. Nei quarti di finale dei supermassimi (sua nuova categoria di peso), il campano ha faticato a esprimersi nel migliore dei modi e non è riuscito a tenere testa al semisconosciuto iberico che prima di ieri vantava un quinto posto ai Giochi del Mediterraneo come miglior risultato in carriera. Il due volte medagliato olimpico si è arreso per 5-0 subendo l’allungo dell’avversario e riuscendo raramente a portare dei colpi convincenti. Di seguito. il VIDEO della sconfitta di Clemente Russo ai Campioni UE contro lo spagnolo Ghadfa.













Foto: WSB