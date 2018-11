Boxe, Mondiali femminili 2018: Arianna Delaurenti eliminata ai 16esimi, battuta da Rodriguez

La giornata prosegue in maniera negativa per l’Italia ai Mondiali 2018 di boxe femminile che si stanno disputando alla Jadhav Indoor Hall di New Delhi (India). Dopo l’eliminazione di Irma Testa, è arrivata anche la sconfitta di Arianna Giulia Delaurenti nei sedicesimi di finale della categoria 54 kg: l’azzurra, infatti, è stata battuta dalla costaricana Julianna Rodriguez Azevedo con un pesante 5-0 (i cartellini comunque parlano di un incontro equilibrato, quattro 29-28 e un 30-26). I giudici hanno premiato la centroamericana con verdetto unanime e così la nostra portacolori si è vista spegnare immediatamente i propri sogni di gloria: addio alle speranze di ripetere il ben risultato degli Europei di questa estate quando riuscì a mettersi al collo una luccicante medaglia di bronzo.



Ci si aspettava qualcosa in più dalla Delaurenti, memori del buon pugilato che aveva messo in mostra durante la rassegna continentale. L’avversaria era assolutamente alla sua portata, anzi si pensava che il tabellone le fosse favorevole fino ai quarti di finale e invece è arrivata un’inattesa battuta d’arresto. L’azzurra subiva la foga dell’avversaria nel primo round, la costaricana si faceva sentire con dei colpi rapidi che cercavano di fiaccare la resistenza della nostra portacolori. Nella seconda ripresa l’azzurra cercava di replicare all’iniziativa dell’avversaria, riuscendo nel suo intento. Il terzo round è sostanzialmente equilibrato ma purtroppo Rodriguez riesce a spuntarla.













Foto: FPI