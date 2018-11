Boxe femminile, Mondiali 2018: Flavia Severin si arrende a Demir ai quarti, l’Italia chiude senza medaglie

L’Italia termina la propria avventura ai Mondiali 2018 di boxe femminile che si stanno disputando a New Delhi (India): nessuna azzurra è riuscita a qualificarsi alle semifinali e dunque torniamo a casa senza nemmeno una medaglia come non accadeva dal 2010. Dopo l’eliminazione di Alessia Mesiano, che difendeva il titolo tra le 57 kg, si è dovuta arrendere anche Flavia Severin nei quarti di finale della categoria +81 kg.



Il nostro peso supermassimo, al debutto dopo aver beneficiato di un bye al primo turno, è purtroppo stata battuta dalla turca Sennur Demir, capace di imporsi per decisione unanime (5-0): la 31enne veneta si presentava all’appuntamento da Campionessa d’Europa e sfideva l’anatolica che aveva già sconfitto a giugno in occasione delle semifinali della rassegna continentale ma in questa circostanza la sua rivale è stata purtroppo più brava e si è garantita quantomeno la medaglia di bronzo. L’azzurra ha faticato a portare dei colpi efficaci alla figura della rivale, bronzo iridato in carica, che è risultata invece più precisa e più dinamica nella sua azione nell’arco dei tre round.













Foto: FPI