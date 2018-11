Boxe femminile, Mondiali 2018: assegnati i dieci titoli, tutti i risultati e le nuove Campionesse

A New Delhi (India) si sono conclusi i Mondiali 2018 di boxe femminile, oggi nella capitale sono stati assegnati i dieci titoli in palio. Di seguito tutti i risultati degli atti conclusivi della rassegna iridata, ricordiamo che l’Italia torna a casa senza medaglie e con solo due atlete ai quarti di finale (Alessia Mesiano e Flavia Severin):

48 KG – L’indiana Mary Kom conquista il sesto titolo iridato della carriera. L’indiana, già bronzo alle Olimpiadi di Londra 2012, torna a imporsi a otto anni di distanza dall’ultima volta surclassando l’ucraina Hanna Okhota con un netto 5-0. Kom è un mito del pugilato femminile ma a festeggiare è anche Raffaele Bergamasco, DT dell’India che diventa così uno dei pochi coach ad aver vinto Mondiali in due Paesi diversi, sia youth che elite, con uomini e donne (prima guidava l’Italia).

51 KG – La nordcoreana Chol Mi Pang non concede spazio alla kazaka Zhaina Shekerbekova, bronzo due anni fa. L’asiatica si impone per verdetto unanime (5-0, 30-27 su tutti i cartellini).

54 KG – Tutto secondo pronostico perché la 22enne Yu-Ting Lin, già Campionessa Asiatica, ha battuto la quotata bulgara Stoyka Petrova per 4-1 (ben quattro cartellini recitano 29-28, segno di un incontro particolarmente combattuto).

47 KG – C’era grande attesa sull’indiana Sonia ma la tedesca Ornella Wahner si impone per split decision (4-1) al termine di un match molto intenso. La 25enne teutonica si consacra dopo una buona carriera giovanile e riesce a battere la padrona di casa.

60 KG – La britannica Kellie Anne Harrington si impone per 3-2 nei confronti della thailandese Sudaporn Seesondee: incontro davvero equilibrato e alla pari, difficile dare una preferenza ma la 29enne riesce a festeggiare dopo l’argento iridato di due anni fa.

64 KG – La cinese Dan Dou, che aveva eliminato anche la nostra Francesca Amato, spazza via l’ucraina Marila Bova: 5-0 per l’asiatica che detta legge vincendo il suo primo titolo iridato.

69 KG – Nien-Chin Chen aveva vinto il bronzo tra le 75 kg due anni fa, questa volta la rappresentante di Cina Taipei riesce nell’impresa di battere la fortissima cinese Hong Gu, argento nel 2016 che aveva eliminato la nostra Angela Carini. Trionfo per 3-2 inatteso alla vigilia.

75 KG – Arriva l’agognata vittoria per la cinese Qian Li: bronzo alle Olimpiadi di Rio 2016 e argento ai Mondiali 2014, l’asiatica si impone per 4-1 nei confronti dell’olandese Mireille Fontijn.

81 KG – Medaglia d’oro per la cinese Wang che batte la colombiana Jessica Sinisterra per 5-0 (29-28 in tutti i cartellini).

+81 KG – Xiaoli Yang conquista il secondo titolo iridato: due anni fa aveva trionfato tra le 81 kg, questa volta festeggia nella massima categoria battendo la turca Sennur Demir per 5-0 (l’anatolica, giustiziere di Flavia Severin, migliora il bronzo di due anni fa).













Foto: Shutterstock