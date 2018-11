Boxe femminile, Mondiali 2018: Roberta Bonatti eliminata agli ottavi di finale

Roberta Bonatti si è purtroppo dovuta fermare agli ottavi di finale della categoria 49 kg ai Mondiali 2018 di boxe femminile in corso di svolgimento a New Delhi (India). L’azzurra, che aveva beneficiato di un bye al primo turno, è stata sonoramente sconfitta dall’ucraina Hanna Okhota che si è imposta per decisione unanime, un netto 5-0 che non ammette repliche: all’esordio nella rassegna iridata, l’azzurra non è riuscita a tenere testa a un’avversaria quotata ed esperta che si è imposta grazie a una sequenza di colpi importanti portata nel corso dell’intero incontro.

La nostra portacolori è stata anche contata al termine del secondo round (forse in maniera un po’ troppo severa) e non è mai riuscita a impensierire l’avversaria che ha dominato in lungo e in largo spegnendo così i sogni di gloria di Bonatti nella categoria di peso più leggera. Ora grande attesa per Angela Carini che nel pomeriggio affronterà la cinese Gu negli ottavi di finale della 69 kg.













Foto: FPI