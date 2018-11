Boxe femminile, Mondiali 2018: il calendario completo. Programma, orari e tv

Ormai è tutto pronto all’immenso Indira Gandhi Stadium di New Delhi, il palazzetto più grande di tutta l’India che ospiterà i Mondiali 2018 di boxe femminile dal 15 al 24 novembre. In Asia andrà in scena la rassegna iridata biennale che si preannuncia altamente spettacolare e avvincente con le migliori atlete pronte a darsi battaglia per la conquista delle ambite medaglie. Anche l’Italia cercherà di essere grande protagonista in particolar modo con Alessia Mesiano (che difende il titolo), la stella Irma Testa, Flavia Severin Campionessa d’Europa e le altre azzurre pronte a farsi largo nella competizione.

CALENDARIO MONDIALI BOXE FEMMINILE 2018: PROGRAMMA E ORARI



Il calendario dettagliato della competizione deve ancora essere rilasciato. Si combatterà dal 15 al 24 novembre ma al momento non si conoscono ancora gli orari esatti dell’evento, i vari tabelloni verranno sorteggiati alla vigilia della rassegna iridata e vi terremo informati.

MONDIALI BOXE FEMMINILE 2018: COME SEGUIRLI IN DIRETTA TV E STREAMING

I vari incontri dovrebbero essere trasmessi in diretta streaming sul canale Youtube della Federazione Internazionale ma si attendono conferme in merito alle varie coperture.













Foto: FPI