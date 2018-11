Boxe femminile, Mondiali 2018: Assunta Canfora e Francesca Amato escono di scena agli ottavi di finale

Dopo il successo firmato da Alessia Mesiano nella categoria (57 kg) che si è qualificata ai quarti di finale dei Mondiali di boxe femminile 2018 in corso di svolgimento a Nuova Delhi, non arrivano buone notizie dalle altre azzurre impegnate sul ring quest’oggi nella rassegnai iridata.

La medaglia di bronzo agli Europei Assunta Canfora (75 kg) è stata superata nettamente (5-0) dalla britannica Natasha Louise Gale. Un match che non ha avuto storia nel quale la maggior completezza dell’inglese è stata l’arma vincente per imporsi contro la nostra portacolori che già dagli accoppiamenti nel proprio tabellone aveva compreso che sarebbe stato complesso fare strada. Del resto il doversi confrontare con la medaglia d’oro continentale della rassegna di Sofia 2016 e bronzo nel 2017 a Cascia in Italia, non era certo semplice.

Stesso destino per la nostra Francesca Amato (64 kg), sconfitta con il medesimo score (5-0) dalla cinese Dan Duo. Come detto anche nel caso della Canfora, un combattimento in cui l’asiatica ha saputo mettere sul quadrato la sua maggior forza non dando modo alla nostra portacolori di organizzare una pur valida difesa. Atleta orientale che, tra l’altro, vanta anche un successo da professionista per ko, a dimostrare come e quanto anche l’esperienza sia determinante.













Foto: FPI