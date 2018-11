Boxe femminile, Mondiali 2018: Alessia Mesiano approda ai quarti di finale dei pesi piuma!

Arriva una vittoria importantissima per Alessia Mesiano ai Mondiali di boxe femminile 2018 in corso di svolgimento a Nuova Delhi. La campionessa in carica dei pesi piuma (-57 kg) si è qualificata per i quarti di finale, sconfiggendo per split decision la temibile irlandese Michaela Walsh ai punti e con verdetto non unanime per 4-1. I tabellini dei giudici: 27-30, 29-28, 29-28, 30-27, 29-28.

Un match in cui la 26enne laziale si è dimostrata tecnicamente superiore alla forte avversaria, bronzo in questa stagione agli Europei di Sofia ed oro tra i pesi gallo ai Campionati UE del 2017.

L’azzurra ha costruito il successo grazie alla velocità di esecuzione dei suoi colpi, con i quali ha sovente anticipato sul tempo l’irlandese. Mesiano si è aperta la strada con il jab sinistro, portando a segno delle bellissime combinazioni con il gancio destro. La sensazione è che la nativa di Latina stia progressivamente entrando in forma nel corso del torneo.

Se quello odierno rappresentava uno scoglio arcigno, ancor di più lo sarà il prossimo. Tra la portacolori del Bel Paese e la zona medaglie si frappone ora l’olandese Jemyma Betrian, fuoriclasse della kickboxing che ha intrapreso la strada del pugilato per approdare alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La classe 1991 dispone di un destro alla dinamite, assolutamente devastante. Agli ottavi ha letteralmente spazzato via la sud-coreana Im, campionessa del mondo Youth della categoria, tempestandola di colpi e obbligando l’arbitro a fermare l’incontro prima del limite. Si preannuncia dunque una sfida durissima per Alessia Mesiano, che dovrà essere brava a far valere la propria tecnica e non cadere nel corpo a corpo che vedrebbe inevitabilmente prevalere la rivale.













Foto: FPI