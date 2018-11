Boxe, Devis Boschiero e Martin Ward regalano spettacolo: il britannico vince l’International Silver WBC a Firenze

Spettacolo puro alla Obi Hall di Firenze, Devis Boschiero e Martin Ward hanno dato vita a un incontro estremamente spettacolare e intenso, il grande pugilato è tornato in Italia e l’incontro che metteva in palio il vacante titolo International Silver WBC dei pesi superpiuma ha regalato moltissime emozioni. I due contendenti si sono sfidati a viso aperto senza mai tirarsi indietro, al termine di dodici riprese intensissime ha trionfato il britannico per split decision (117-111; 113-115; 115-113): Boschiero ha combattuto come un guerriero fino alla fine, a 37 anni suonati non ha avuto paura di nulla, ha tenuto testa a un avversario di dieci anni più giovane e ha tentato il tutto per tutto per garantirsi questo titolo dopo essere già salito sul trono continentale (a maggio si era invece preso la cintura dell’Unione Europea).



Il pugile di Chioggia, allenato da Gino Freo, ha dato tutto sul ring e ha fatto vedere tutto il suo valore contro l’ex Campione del Commonwealth che a tratti è stato scorretto. Boschiero è partito a tutta fin dal primo round cercando di mettere sotto Ward, sorpreso nelle prime due riprese con l’utilizzo del suo proverbiale gancio sinistro ma al termine del terzo round ha subito un pesante diretto destro. Devis comunque non desiste, paga fisicamente la brillantezza del britannico dovuta anche alla giovane età ma nella sesta ripresa manda in visibilio il pubblico con un destro superlativo e con un montante strepitoso. Il match è equilibrato, un micidiale uno-due dell’inglese nell’ottavo round sembra mettere in difficoltà il nostro portacolori che però subisce una scorrettezza nel nono: gomitata al volto e punto di penalizzazione per Ward. I cartellini di due giudici sono aperti (quello del terzo è già indirizzato), Boom Boom alza allora il livello della sua boxe ma l’avversario non crolla e il verdetto non unanime lascia qualche perplessità.

Il pugile italiano lascia il ring con l’amaro in bocca e ai microfoni di Dazn dichiara: “Sono stato contratto, sapevamo che Ward era abile e me lo aspettavo così scorretto. Va bene così, le mie lacrime contengono gioia e dispiacere: ci ho messo impegno e perdere occasioni così è un peccato. Pensavo di farcela, sono stato Campione d’Europa. Ho preso una gomitata e mi ha tagliato la bocca. Ringrazio tutti e mi dispiace un sacco, adesso vedremo il futuro: Eddie Hearn mi ha detto che mi darà un’altra occasione. Lavoreremo ancora sodo per quello che verrà”.













Foto: Opi Since 82