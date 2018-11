Boxe, Andrea Scarpa non riesce nell’impresa: Joe Hughes vince l’Europeo dei superleggeri a Firenze

Andrea Scarpa non è riuscito nell’impresa di conquistare il vacante titolo europeo EBU dei pesi superleggeri. Il pugile 100% foggiano, come ama farsi riconoscere sul ring, cercava il colpaccio contro Joe Hughes ma il britannico si è dimostrato nettamente superiore al Teatro Obihall di Firenze: di fronte a una bellissima cornice di pubblico, il 31enne non è mai stato in grado di impensierire il solido avversario (record di 16-3) che ha così conquistato la cintura vacante. Il verdetto non è unanime (118-111; 112-116; 116-112): split decision onestamente immeritata per il 28enne di Malmesbury che meritava un trionfo più largo per quanto mostrato sul quadrato.



L’allievo di Antonio Di Rienzo è andato in difficoltà fin dalla seconda ripresa, non ha mai trovato la misura col dritto sinistro e l’esplosività di Hughes si faceva sentire: il destro dell’inglese è micidiale e colpisce ripetutamente il viso dell’italiano che non riesce mai ad accorciare, Joe è più convinto nelle combinazioni e Scarpa perde progressivamente la confidenza nei propri colpi. Andrea sembra crederci solo a cavallo tra sesto e settimo round, ma è solo un lampo perché il suo rivale rialza prontamente il ritmo con dei destri estremamente convincenti, poi colpisce la mascella del foggiano nell’undicesimo e chiude i conti ai punti.

Queste le dichiarazioni rilasciate da Andrea Scarpa ai microfoni di Dazn subito dopo l’incontro: “Il pugilato è fatto di alti e bassi, ora come ora mi devo fermare un attimo a riflettere e devo pensare al futuro. Hughes era un avversario alla mia portata e se non sono riuscito a batterlo c’è qualcosa che non va, faccio fatica ai massimi livelli: devo capire se proseguire o meno, forse meglio lasciare con qualcosa di buono alle spalle“.