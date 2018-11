Boxe, Christian Daghio è morto in Thailandia: letali due ko sul ring, aveva 49 anni

Christian Daghio è morto dopo aver lottato per due settimane in un ospedale in Thailandia. Lo scorso 26 ottobre era infatti finito in coma dopo aver subito due pesanti ko durante un incontro di pugilato che purtroppo si sono rivelati fatali. Il 49enne aveva vinto sette titoli mondiali di thai-boxe ma negli ultimi anni era passato alla boxe classica, diventando anche Campione d’Asia tra i supermedi.

Purtroppo l’ultimo incontro, valido per la riconferma del titolo, ci ha portato via questo ragazzo originario di Carpi che dal 2006 aveva deciso di trasferirsi a Pattaya dove gestiva un resort in cui impartiva lezioni di combattimento ad allievi provenienti da tutto il mondo. Daghio lascia una compagna e una bambina di cinque anni, il fratello Fabrizio ha dichiarato a Il Resto del Carlino che si impegnerà a tenere aperto il Kombat Group che aveva creato in Thailandia: “È morto come voleva morire. Non ho rimpianti perché lui era fatto così, diceva di voler combattere fino a ottant’anni. Il ring era la sua vita ed è morto da campione”.













Foto: pagina Facebook ThaiBoxe Mania