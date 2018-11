La boxe rischia l’esclusione dalle Olimpiadi? L’Aiba elegge il discusso Rakhimov come Presidente

L’Aiba ha sfidato il CIO senza mezzi termini. La Federazione Internazionale di boxe, infatti, ha eletto Gafur Rakhimov come proprio Presidente: il magnate uzbeko ha avuto la meglio su Serik Konakbayev, raccogliendo 86 preferenze su 134 in occasione dell’assemblea svoltasi a Mosca. Il nuovo numero 1 del pugilato mondiale, però, è nella black list del Tesoro statunitense e su di lui il Comitato Olimpico Internazionale si è sempre espresso in maniera negativa.

Il CIO aveva minacciato di escludere la boxe dalle Olimpiadi di Tokyo 2020 proprio perché la propria linea politica è poco limpida e questa elezione rischia davvero di mettere all’angolo la nobile arte che potrebbe salutare la rassegna a cinque cerchi. Vedremo ora cosa deciderà di fare il Comitato Olimpico che aveva già negato l’accredito a Rakhimov in occasione dei recenti Giochi giovanili di Buenos Aires. Restare fuori dalle Olimpiadi sarebbe davvero un durissimo colpo di immagine per la boxe, uno degli sport storici che si è da sempre legato con la competizione più importante e che trae indubbi benefici dall’essere nel programma olimpico. Il CIO aveva già avvertito più volte l’Aiba ma non è stato minimamente ascoltato da chi ieri si è presentato nella capitale russa per esprimere la propria preferenza.













Foto: FPI