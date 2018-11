Boxe, Campionati UE 2018: Serra vola in semifinale e conquista la medaglia, Di Serio eliminato ai quarti

Ultima giornata di quarti di finale ai Campionati dell’Unione Europea 2018 di boxe che si stanno disputando a Valladolid (Spagna). Nel pomeriggio l’Italia conquista una bella qualificazione alle semifinali e un’eliminazione in attesa dell’incontro di Salvatore Cavallaro impegnato più tardi contro lo sloveno Venko tra i 75 kg.



Federico Serra ha dato una dimostrazione di grande forza surclassando lo scozzese Aqeel Bashir Ahmed per 4-1: split decision in favore del sardo che ha disputato un incontro di assoluto spessore tecnico, controllando il rognoso e preparato rivale grazie a un buon pugilato. Il nostro 49 kg, al debutto in questa competizione dove è entrato in tabellone direttamente ai quarti di finale vista la presenza di soli sette atleti, si garantisce quantomeno la medaglia di bronzo nella categoria di peso più leggera e ora in semifinale se la dovrà vedere con lo spagnolo Martin Salvador Molina che ha regolato il tedesco Christopher Goman per 5-0.

Niente da fare invece per Raffaele Di Serio che non è mai riuscito a entrare nell’incontro con il temibile francese Jordan Rodriguez tra i 56 kg. L’azzurro, che al turno precedente aveva sconfitto il tedesco Hansen, si è dovuto arrendere per 5-0 al cospetto del transalpino che ha dominato tutte le riprese meritando nel complesso la vittoria. Il nostro portacolori ha faticato a incidere e a portare i giusti colpi alla figura del rivale, abile a controllare l’incontro con relativa semplicità.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FPI