Biathlon: squadre Elite e A impegnate nell’ultimo ritiro di Sjusjoen, gli azzurri della squadra B a Livigno

Siamo ormai alla conclusione della preparazione e gli atleti azzurri del biathlon stanno per volare verso Sjusjoen, in Norvegia, per finalizzare il lavoro svolto durante l’estate e l’autunno. Le nazionali Elite e A si alleneranno per due settimane sulle nevi norvegesi a partire da giovedì 8 novembre. Sono stati convocati dal direttore tecnico Fabrizio Curtaz i seguenti atleti: Dominik Windisch, Lukas Hofer, Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer, che saranno guidati dagli allenatori Andreas Zingerle e Andrea Zattoni, mentre i tecnici Klaus Hoellrigl e Nicola Pozzi seguiranno Nicole Gontier, Alexia Runggaldier, Federica Sanfilippo, Thierry Chenal, Giuseppe Montello, Thomas Bormolini e Saverio Zini.

La conclusione dell’ultimo stage di lavori è prevista per giovedì 22, in modo tale da poter preparare al meglio la prossima Coppa del Mondo che comincerà il 2 dicembre a Pokljuka, in Slovenia, con una staffetta single mixed e una staffetta mista, la gara che a PyeongChang ha regalato agli azzurri un bronzo olimpico.

Prosegue a Livigno invece la preparazione per la squadra B di biathlon. Il direttore tecnico Fabrizio Curtaz ha convocato nove atleti, sei uomini e tre donne, per il periodo che va da mercoledì 7 novembre a domenica 18: si tratta di Patrick Braunhofer, Michael Durand, Daniele Cappellari, Simon Leitgeb, Mattia Nicase, Paolo Rodigari, Irene Lardschneider, Michela Carrara ed Eleonora Fauner. Il gruppo lavorerà sotto la guida dell’allenatore responsabile Alexander Inderst e di Samantha Plafoni: il primo appuntamento stagionale è in programma giovedì 29 novembre a Idre, in Svezia, per le gare sprint di IBU Cup.

Foto e fonte: FISI (Pentaphoto)