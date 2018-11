Pattinaggio artistico, Finali Grand Prix 2018: Yuzuru Hanyu non recupera dall’infortunio. Al suo posto Keegan Messing

Tutti gli appassionati lo temevano da tempo, purtroppo oggi è arrivata l’ufficialità. Per il secondo anno di seguito, Il Campione Olimpico in carica Yuzuru Hanyu salterà le Finali del circuito Grand Prix 2018-2019 di pattinaggio artistico, in programma a Vancouver (Canada) dal 6 al 9 dicembre.



La conferma è arrivata dalla federazione giapponese; l’alieno, che già non risulta più nell’elenco degli iscritti, non è riuscito a recuperare dall’infortunio alla caviglia destra subìto durante il warm up della Rostelecom Cup, eroicamente conclusa a suon di antidolorifici. Al posto del fuoriclasse nipponico ci sarà, come da classifica, il canadese Keegan Messing, secondo a Skate Canada, quinto a Mosca.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Facebook

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: ISU Figure Skating