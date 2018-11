Betis Siviglia-Milan, Europa League 2019: orario d’inizio e come vederla in tv

Dopo i rocamboleschi successi contro Genoa e Udinese, il Milan si rituffa nell’Europa League 2019 andando a fare visita al Betis Siviglia. La formazione spagnola, dopo la vittoria del turno precedente a San Siro, guida il Gruppo F con 7 punti, uno in più dei rossoneri, mentre l’Olympiacos è fermo a quota 4. Per la formazione di Gennaro Gattuso, quindi, l’impegno del Benito Villamarin diventa quanto mai importante, per non doversi giocare la qualificazione nella “tana” dei biancorossi greci.

I rossoneri dovrebbero tornare al 4-3-3 vista la probabile assenza di Gonzalo Higuain (che tuttavia recupererà per la Juventus) con il tridente composto da Calhanoglu-Cutrone e Suso, mentre mancheranno sicuramente Castillejo per squalifica, più i soliti Biglia e Caldara che ne avranno per diverse settimane. Per i padroni di casa, invece, attenzione a Lo Celso, Tello e Sanabria.

Betis Siviglia-Milan vedrà il proprio fischio d’inizio alle ore 21.00 e sarà trasmessa in diretta ed esclusiva da Sky Sport, per mezzo del canale SkySport1 (canale 201). La sfida potrà essere seguita anche in streaming tramite SkyGo (riservato ai soli abbonati) su pc, tablet o smartphone. OA Sport vi proporrà, come sempre, la DIRETTA LIVE testuale della partita, per non perdervi nemmeno un istante dell’assalto del Milan alla vetta del girone!

PROGRAMMA EUROPA LEAGUE 2018-2019

Giovedì 8 novembre

ore 21.00 Betis Siviglia – Milan – diretta su SkySport1

Repliche

ore 00.30 su SkySport1

