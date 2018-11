Basket, Serie A 2018-2019: Trieste sale sulle ali di Justin Knox nel terzo quarto e batte Trento. Bene anche Cavaliero

Nell’anticipo del sabato della settima giornata di Serie A 2018-2019, giocato alle 19.00, l’Alma Trieste difende il parquet amico superando per 83-74 la Dolomiti Energia Trentino, che proprio la scorsa settimana aveva terminato il digiuno di vittorie in campionato. Per la squadra di coach Eugenio Dalmasson si rivela decisivo Justin Knox con 20 punti e uno spazio importante nel terzo quarto, ma anche Daniele Cavaliero ci mette del suo con 19 e 5/9 da tre. A quota 10 ci sono, insieme, Arturs Strautins, Hrvoje Peric e Juan Fernandez. A Trento non bastano i 19 di Nikola Jovanovic, i 13 di Fabio Mian e i 10 di Beto Gomes.

Pronti via, e Jovanovic in meno di quattro minuti mette a segno sette punti che mettono Trento in una posizione di forza, costringendo Cavaliero a fare un gran lavoro da tre per frenare l’avanzata degli ospiti. A dar man forte al serbo della Dolomiti Energia, però, arrivano Forray, Marble, Beto Gomes e Flaccadori: in pratica, uno sforzo individuale diventa di squadra per arrivare al 15-23 che chiude il primo quarto.

Mian, dopo un minuto e mezzo di imprecisioni, piazza la tripla del 15-26, che si rivela essere il massimo vantaggio dell’Aquila. Con in campo anche Da Ros, che torna a respirare aria di A dopo dieci anni tra A2 e B, a farsi carico della prima parte del ritorno di Trieste è Strautins, che in tre minuti mette a segno sette dei suoi dieci punti odierni: 25-31. A firmare il 33 pari ci pensa Fernandez da tre, mentre Peric si occupa del sorpasso (35-33). L’Aquila, però, riesce ad andare avanti all’intervallo grazie a una tripla di Beto Gomes: all’intervallo è 37-38.

Trieste prova a scappare di nuovo al ritorno in campo (39-44), ma a quel punto l’Alma s’arrabbia, Knox e Cavaliero collaborano in fatto di realizzazioni e quel che ne esce è un parziale di 21-4 che spacca in modo definitivo la partita. L’unico trentino che cerca di arginare quel che non può essere fermato è Pascolo, che in qualche modo tiene i suoi sotto 60-50 alla vigilia degli ultimi dieci minuti.

Per i padroni di casa, la questione si trasforma in un controllo senza grandissimi problemi della partita, vuoi perché anche Mosley offre una mano, vuoi perché Cavaliero non smette di segnare e Peric mette qualche punto qui e là per dare sicurezza ai suoi, nonostante il tentativo di Buscaglia di utilizzare un quintetto piccolo per mischiare le carte in tavola. Trieste vola sul +16 con una tripla di Sanders nel finale, poi la Dolomiti Energia limita i danni e l’incontro si chiude sull’83-74.

ALMA TRIESTE-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 83-74 (15-23, 37-38, 60-50)

TRIESTE – Coronica, Peric 10, Fernandez 10, Wright, Strautins 10, Silins, Cavaliero 19, Da Ros, Sanders 8, Knox 20, Mosley 8, Cittadini ne. All. Dalmasson

TRENTO – Marble 8, Pascolo 6, Mian 13, Forray 8, Flaccadori 3, Craft 7, Mezzanotte ne, Gomes 10, Lechthaler, Jovanovic 19. All. Buscaglia













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo