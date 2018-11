Basket, Serie A 2018-2019: Ricky Ledo, capocannoniere del campionato, saluta Reggio Emilia

Ricky Ledo, capocannoniere della Serie A 2018-2019 con 23.5 punti di media e un massimo di 41 contro Cantù, non è più un giocatore della Grissin Bon Reggio Emilia. La formazione allenata da Devis Cagnardi, che ha già visto Spencer Butterfield, già infortunato, far perdere le proprie tracce dopo esser andato negli Stati uniti, perde dunque la sua principale fonte di punti in questa travagliata annata.

Il rapporto tra Ledo e la Pallacanestro Reggiana, però, era teso già da tempo, perché se da una parte c’erano i punti, dall’altra c’erano la tendenza a prendersi troppi tiri, da cui derivavano basse percentuali, e soprattutto comportamenti che non sono mai piaciuti alla dirigenza (è stato già multato in passato dalla società) né ai compagni, coi quali non ha mai legato, e forse è un eufemismo. Tornano alla mente le parole del capitano di Reggio Emilia, Riccardo Cervi, che pochi giorni fa aveva espresso chiaramente la mancanza di unione d’intenti dello spogliatoio biancorosso. Curiosamente, la separazione è avvenuta durante un permesso che era invece stato accordato dalla società: al ventiseienne di Providence era stato concesso di assistere la compagna in previsione della nascita della figlia.

Con l’uscita di scena di Ledo e con Butterfield finito chissà dove, a Reggio Emilia non resta che cercare un sostituto: i nomi più gettonati sono quelli di due vecchie conoscenze del nostro campionato, Michael Jenkins e Tyrus McGee, con quest’ultimo in vantaggio. Altre piste, seppur suggestive, sono molto più lontane.













Credit: Ciamillo