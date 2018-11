Basket, Serie A 2018-2019, l’ottava giornata. Milano-Cremona e Avellino-Venezia in vetta, Reggio Emilia-Pistoia in coda

Quella che va ad aprirsi è un’ottava giornata di campionato di Serie A 2018-2019 con diversi scontri di notevole interesse. In particolare, al vertice ce ne sono due (Milano-Cremona e Avellino-Venezia), mentre in coda si segnala la sfida tra Reggio Emilia e Pistoia, con quest’ultima che si è appena sbloccata espugnando Sassari. Andiamo a vedere le partite del weekend.

GRISSIN BON REGGIO EMILIA-ORIORA PISTOIA (Sabato 24 novembre, ore 18:30)

L’anticipo del sabato propone una delle sfide cruciali per evitare l’unico posto che vale la discesa in Serie A2, a fronte delle tre promozioni dal campionato cadetto che, il prossimo anno, faranno tornare la massima serie a 18 squadre. Reggio Emilia viene dalla netta sconfitta contro Avellino, mentre per Pistoia l’inatteso successo è arrivato a Sassari, con una percentuale da tre punti irreale (56,7%, 17/30) e prestazioni spaventose di Peak e Johnson. Perché non sia un fuoco di paglia, gli uomini di Alessandro Ramagli devono riuscire a trovare la formula giusta anche su un parquet non semplice come quello reggiano, dove non ha mai vinto e dove l’anno scorso ha subito un poco onorevole 90-42. Per i padroni di casa, c’è Riccardo Cervi a 10 punti da quota 1000 in terra emiliana. Pistoia ha tesserato,nel frattempo, il trentaduenne Mickell Gladness, un passato ai Miami Heat e ai Golden State Warriors.

ALMA TRIESTE-RED OCTOBER CANTU’ (Domenica 25 novembre, ore 12:00)

L’anticipo di mezzogiorno vede Trieste ricevere una Cantù i cui problemi, più che sul campo, ormai sono fuori: è notizia recente che Dmitry Gerasimenko ha lasciato per strada debiti per due milioni di euro, e per terminare la stagione ne serve un altro, pena l’esclusione dal campionato (e la rimozione automatica, a quel punto, della retrocessione, visto che si resterebbe in 15). L’affetto della gente brianzola e del basket italiano è stato ampiamente dimostrato, ma i passi concreti verso la salvezza della società ora devono arrivare, anche perché il rischio che c’è all’orizzonte è quello di una fuga entro breve termine dei giocatori. Trieste arriva dal convincente successo nella sfida contro Trento, e al di là di ogni situazione esterna al campo non vuole, e nemmeno può, cedere due punti in casa per regalo.

SIDIGAS AVELLINO-UMANA REYER VENEZIA (Domenica 25 novembre, ore 17:00)

Scontro di vertice al PalaDelMauro: le due formazioni, oltre a essere terza e seconda in Serie A, sono anche tra le migliori in senso assoluto della Champions League, dove viaggiano, al momento, con una certa tranquillità nella zona di testa dei loro gruppi. Il presidente della Reyer, Federico Casarin, ha espresso soddisfazione per l’andamento attuale della squadra, mentre il coach irpino, Nenad Vucinic, fa appello alle residue forze dei giocatori in questo momento: la squadra, infatti, vive da qualche partita sulle rotazioni corte e accoglierà la pausa per le qualificazioni ai Mondiali 2019 con gaudio. Sulla panchina lagunare, Walter De Raffaele insegue la centesima vittoria in A, mentre Haynes è diventato il primo giocatore nella storia dell’Umana a superare quota 300 assist.

A|X ARMANI EXCHANGE MILANO-VANOIL CREMONA (Domenica 25 novembre, ore 17:30)

A meno di 48 ore dalla trasferta di Barcellona, per Milano è già tempo di campionato, dove arriva al Mediolanum Forum di Assago una delle protagoniste a sorpresa fino a questo momento: la Vanoli Cremona allenata da Meo Sacchetti e nella quale si è messo in luce, con tanto di convocazione in Nazionale, Giampaolo Ricci. L’Olimpia è senza Nedovic e Della Valle, ma quest’ultimo sembra sulla via del recupero. Cremona sogna di ripetere l’unica vittoria esterna contro l’Armani: era il 2012-13 e il risultato fu di 78-81. A sua volta, Sacchetti cerca la seconda vittoria contro Pianigiani: l’unica è arrivata nel 2011 in un Sassari-Siena finito 83-81.

OPENJOBMETIS VARESE-HAPPY CASA BRINDISI (Domenica 25 novembre, ore 18:00)

Dopo il sacco di Cremona, Varese torna tra le mura amiche di quella che oggi si chiama Enerxenia Arena. In arrivo c’è Brindisi, la terza forza del campionato, per una sfida magari un po’ meno pubblicizzata delle due sopra citate, ma che resta comunque di interesse per l’alta classifica (l’Openjobmetis, non va dimenticato, è a quota 8). Giornata particolare per Attilio Caja, alla sua panchina numero 600 in Serie A (il numero, però, tiene conto del fatto che fino alla stagione 2000-2001 c’erano l’A1 e l’A2, poi scorporate in Serie A l’una e in LegaDue l’altra, che ha poi subito una diversa evoluzione). L’Happy Casa viene da una striscia di quattro successi di fila, ma Varese ha perso soltanto una volta in casa fino ad ora.

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO-BANCO DI SARDEGNA SASSARI (Domenica 25 novembre, ore 18:30)

Sfida un po’ particolare, quella che oppone Trento a Sassari: l’Aquila è ultima in classifica, ma si sta riprendendo e anche in EuroCup sta andando in cerca di una qualificazione che pareva insperata fino a due turni fa, mentre la Dinamo non è ancora mai riuscita davvero a ingranare in questo campionato. La parte peggiore, per la squadra di Vincenzo Esposito, è la sconfitta contro Pistoia, giunta al termine di un incontro a punteggio molto alto, e che risulta essere la terza consecutiva. Di sicuro, se una persona è debole di cuore, dalle parti di Trento non deve passarci nemmeno per idea.

VL PESARO-SEGAFREDO VIRTUS BOLOGNA (Domenica 25 novembre, ore 19:00)

Pesaro, forse, nemmeno immaginava che si sarebbe trovata a quota sei punti dopo sette giornate di campionato: invece è lì, pur tra le tante difficoltà. La VL riceve all’Adriatic Arena la Virtus Bologna, che tra campionato e coppa ha un ruolino di marcia di quattro successi consecutivi. La sfida è il remake della finale scudetto del 1993-94, in cui le V nere vinsero per 3-2. Erano gli anni più belli dell’allora Scavolini, che ha poi ritrovato in un’altra finale i bianconeri: era il 2001, l’aria era di Coppa Italia e anche in quel caso fu successo bolognese. In totale 146 precedenti: 52 vittorie Pesaro, 94 Bologna.

GERMANI BASKET BRESCIA-FIAT TORINO (Domenica 25 novembre, ore 21:15)

Più che per le questioni di parquet, il nome di Torino questa settimana ha tenuto banco per una serie di cose abbastanza disgustose capitate nel finale dello scontro di EuroCup con l’UNICS Kazan: nello specifico, si tratta di una contestazione molto dura alla società in cui uno steward, per placare gli animi, è stato colpito nella parte visibile del proprio apparato genitale. Nelle questioni di campo, la Fiat qualche problema ce l’ha: ha tesserato Dallas Moore, ma non Darington Hobson, che avrebbe un problema piuttosto serio all’anca. Quanto a Brescia, il tentativo è quello di prendersi la rivincita dell’ultima, sfortunata finale di Coppa Italia.













