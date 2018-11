Basket, Serie A 2018-2019: in arrivo la sentenza del BAT che condanna Torino a pagare Lamar Patterson dopo il divorzio a febbraio

Come se non bastassero i problemi avuti con la questione (finita bene) dell’intervento di Larry Brown e con un’EuroCup praticamente finita dopo sei sconfitte nelle prime sei partite, un’altra grana si abbatte sulla Fiat Torino. Stando a quanto riportato da Tuttosport, infatti, l’Auxilium starebbe per essere sanzionata dal BAT della FIBA in merito a pagamenti non corrisposti a Lamar Patterson.

I fatti: Patterson è stato licenziato dalla squadra dopo che non è rientrato in albergo dopo la semifinale di Coppa Italia vinta contro la Vanoli Cremona. Il giocatore, però, ha preteso con un ricorso di poter ottenere tutti i pagamenti concordati, ed è in arrivo la sentenza che determina l’accoglimento di detto ricorso, che ha come conseguenza il blocco del mercato della Fiat.

La società torinese sarebbe intenzionata a presentare un contro-reclamo, anche se in linea teorica non è possibile ricorrere contro una sentenza del BAT. Una via d’uscita prima che la sentenza diventi esecutiva esiste, e porterebbe all’accordo tra le parti. In qualunque caso, per sbloccare la situazione, l’Auxilium dovrebbe sborsare oltre 100.000 dollari.













