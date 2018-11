Basket, Serie A 2018-2019: Aaron Craft torna a Trento, che spera in una scossa dopo esser partita malissimo in campionato

Zero vittorie, cinque sconfitte. Questo è il bilancio della Dolomiti Energia Trentino nel campionato di Serie A 2018-2019. Per rimettere in piedi una situazione che inizia a farsi seriamente critica, la squadra di Maurizio Buscaglia ha messo mano al portafoglio, ripescando uno degli eroi della prima finale scudetto, quella del 2016-17: Aaron Craft.

Il giocatore dell’Ohio (che non esordirà domani in EuroCup), dopo l’anno all’Aquila, in cui ha messo insieme 10.4 punti, 4.2 rimbalzi e 4.8 assist di media, si è trasferito all’AS Monaco. Quest’anno ha esordito in Eurolega con la maglia del Buducnost, con cui ha però fatto davvero poco in rapporto ad attese e minuti giocati. Resta da capire se le sue prestazioni miglioreranno, alla luce del ritorno in un luogo che gli ha portato bene. In questo senso, Buscaglia è positivo: “Diamo il bentornato ad Aaron, un giocatore di cui conosciamo bene le qualità sui due lati del campo. Con lui innestiamo nel nostro roster un giocatore che ci permetterà di migliorare come squadra, dandoci una mano a trovare maggiore equilibrio e maggiore solidità“.

A margine dell’acquisto di Craft, la società sembra intenzionata a non pagare la luxury tax da 40.000 euro per passare dal 5+5 al 6+6, relegando in questo modo Nikola Radicevic al ruolo di straniero di Coppa.













