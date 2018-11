Basket, Qualificazioni Mondiali 2019: Italia tutta cuore e grinta. Batte la Lituania e avvicina la Cina

La Cina ed il Mondiale sono sempre più vicini. L’Italia batte la Lituania per 70-65 e fa un passo decisivo verso la qualificazione alla prossima rassegna iridata. Per la matematica certezza gli azzurri dovranno vincere in Polonia domenica, ma praticamente l’attuale situazione in classifica mette abbastanza al sicuro gli azzurri, che mantengono tre vittorie di vantaggio su Croazia (con anche differenza canestri a favore) ed Ungheria a tre partite dalla fine.

E’ stata una partita nervosa, dove gli attacchi non hanno certamente brillato. Sia Italia (7/25) sia Lituania (8/22) hanno tirato male da tre punti, ma a decidere è stata la maggior energia azzurra nel finale. Il miglior marcatore per l’Italia è Awudu Abass con 13 punti ed in doppia cifra chiude anche Achille Polonara con 11 punti. In casa Lituania ottima prova di Mantas Kalnietis, top scorer della partita con 15 punti.

Si segna veramente con il contagocce e dopo oltre due minuti il tabellone segna solo 2-2. Si gioca punto a punto e si arriva a metà primo quarto sul 9-9. Gentile trova il +2 (15-13) con un gran movimento, ma dall’altra parte prima Kalnietis e poi Girdziunas firmano due triple per il +5 lituano (16-21). Gli ospiti chiudono il primo quarto avanti 24-20.

Buon inizio di secondo quarto dei nostri portacolori ed Ariel Filloy pareggia i conti sul 26-26. Giedraitis, però, costruisce ancora un parziale e trova la tripla del +5, ma si scatena Awudu Abass che prima trova il pari e poi segna una bomba clamorosa che fa esplodere il pubblico di Brescia. L’Italia è lanciatissima, prima segna Luca Vitali e poi Pietro Aradori sulla sirena firma il canestro del +7 (42-35).

Maciulis è l’uomo in più della Lituania al rientro dagli spogliatoi (44-41), ma arriva una nuova tripla di Luca Vitali. Gli ospiti, però, restano li e stavolta è decisiva un’altra vecchia conoscenza del nostro campionato, Mantas Kalnietis, che pareggia e poi serve Maciulis per il +2 lituano (53-51). Filloy segna un canestro incredibile in penetrazione e si entra negli ultimi dieci minuti in perfetta parità.

Biligha con la schiacciata e poi Gentile dalla media, cadendo all’indietro, firmano il +6 ed obbligano al timeout la panchina lituana. Gli ospiti resistono e stanno attaccati con la bomba di Seibutis (60-56) e poi Maciulis trova anche il -2 a tre minuti dal termine. Achille Polonara segna la tripla del +5 a due minuti e mezzo dalla fine, poi Echodas fa 2/4 dai liberi ed è la tripla di Brian Sacchetti a 33 secondi dalla fine a mandare in visibilio tutta Brescia. Un canestro che fa calare il sipario e poi gli azzurri dalla lunetta chiudono i conti. La Cina non è mai stata così vicina.

Questo il tabellino della partita

ITALIA – LITUANIA 70-65 (20-24; 22-11; 11-18; 17-12)

Italia: Aradori 8, Gentile 6, Biligha 6, L.Vitali 7, Filloy 4, Ricci, Abass 13, Tonut 2, M.Vitali 3, Burns 4, Polonara 11, Sacchetti 3

Lituania: Kalniets 15, Juskevicius 2, Maciulis 10, Seibutis 9, Geben 3, Echodas 6, Girdziunas 3, Masiulis, Bendzius 5, Giedraitis 6, Zelionis 4, Butkevicius 2













Credit: Ciamillo