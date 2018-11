Basket, Qualificazioni Mondiali 2019: i convocati dell’Italia per la sfida alla Polonia, Cinciarini si aggrega

L’Italia è già arrivata a Danzica dove domenica 2 dicembre (ore 20.15) affronterà la Polonia in un match valido per la qualificazione ai Mondiali 2019 di basket. La nostra Nazionale è reduce dalla vittoria contro la Lituania e ora è a un solo successo dal pass matematico per la rassegna iridata: gli azzurri sperano di raggiungere l’obiettivo proprio contro i biancorossi, staccare il biglietto per la Cina con due giornate di anticipo sarebbe davvero eccezionale per questo gruppo ben amalgamato che senza i nomi grossi è riuscito a fare la differenza.

La squadra ha salutato Candi, Moraschini e Tessitori ma ha abbracciato Andrea Cinciarini che si è aggregato al gruppo dopo aver giocato a Kaunas con la sua Olimpia Milano in Eurolega. Il CT Meo Sacchetti avrà a disposizione 14 uomini per questa delicata trasferta, oggi prevista la prima seduta di allenamento alla ERGO Arena e domani verranno svelati i 12 che scenderanno in campo. Di seguito i 14 azzurri convocati per Polonia-Italia, match di qualificazione ai Mondiali 2019 di basket.

#4 Pietro Aradori (1988, 196, A, Segafredo Virtus Bologna)

#5 Alessandro Gentile (1992, 200, G/A, Movistar Estudiantes Madrid – Spagna)

#6 Paul Biligha (1990, 200, C, Umana Reyer Venezia)

#7 Luca Vitali (1986, 201, P, Germani Basket Brescia)

#12 Ariel Filloy (1987, 190, P, Sidigas Avellino)

#13 Simone Fontecchio (1995, 203, A, A|X Armani Exchange Milano)

#17 Giampaolo Ricci (1991, 201, A, Vanoli Cremona)

#20 Andrea Cinciarini (1986, 193, P, A|X Armani Exchange Milano)

#23 Awudu Abass (1993, 200, A, Germani Basket Brescia)

#27 Stefano Tonut (1993, 194, G, Umana Reyer Venezia)

#31 Michele Vitali (1991, 196, G, MoraBanc Andorra – Spagna)

#32 Christian Burns (1985, 203, A/C, A|X Armani Exchange Milano)

#33 Achille Polonara (1991, 205, A, Banco di Sardegna Sassari)

#41 Brian Sacchetti (1986, 200, A, Germani Basket Brescia)













Credit: Ciamillo