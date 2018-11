Basket, Qualificazioni Mondiali 2019: i convocati della Lituania per le sfide a Italia e Croazia. Non c’è la coppia di Milano

Sono state diramate le convocazioni della Lituania per le sfide delle qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019 del 29 novembre contro l’Italia, a Brescia, e del 2 dicembre contro la Croazia, a Vilnius. Il ct Dainius Adomaitis ha chiamato quindici giocatori per la doppia sfida, che per la selezione baltica conta relativamente in quanto già qualificata per la rassegna iridata.

Di seguito i nominativi degli uomini che faranno parte del roster lituano per questa finestra della seconda fase delle qualificazioni:

Mantas Kalnietis

Sarunas Vasiliauskas

Mindaugas Girdziunas

Arnoldas Kulboka

Jonas Maciulis

Renaldas Seibutis

Adas Juskevicius

Arnas Butkevicius

Rokas Giedraitis

Edgaras Zelionis

Eimantas Bendzius

Gytis Masiulis

Martynas Geben

Evaldas Kairys

Martynas Echodas

Si può facilmente notare come non siano presenti i due lituani dell’Olimpia Milano, Arturas Gudaitis e Mindaugas Kuzminskas. Il motivo è molto semplice: alla stessa ora in cui inizierà Italia-Lituania, sarà in corso Zalgiris Kaunas-Milano in Eurolega. Il calendario stilato dalla massima competizione europea di club ha proposto questo terrificante scherzo, che preclude anche a tutti i giocatori dello Zalgiris la convocazione. Rimane comunque una buona parte dell’usuale ossatura, con tre uomini che l’Italia ha imparato a conoscere per averli visti sui propri parquet: Mantas Kalnietis (ex Milano), Arnoldas Kulboka (ex Capo d’Orlando) e Jonas Maciulis (anch’egli ex Milano e, per un brevissimo periodo, Siena).













Credit: Ciamillo