Basket, NBA 2018-2019: stiramento all’inguine per Steph Curry. Fuori circa cinque partite

“La risonanza è incoraggiante, non è nulla di troppo serio. Poteva decisamente andare serio” con queste parole Steve Kerr, coach dei Golden State Warriors, ha voluto rassicurare sull’infortunio di Steph Curry. Il numero 30 dei campioni in carica si era fatto male questa notte contro i Milwaukee Bucks, ma gli esami hanno escluso uno stiramento all’adduttore e dunque uno stop molto più lungo per il nativo di Akron.

Per Curry la diagnosi è uno stiramento all’inguine e dunque il fenomeno di Golden State potrebbe saltare solo alcune partite. Sicuramente non sarà in campo sabato contro i Brooklyn Nets, ma Kerr e il suo staff potrebbero decidere di tenerlo fuori per cinque o sei partite.

Gli Warriors hanno già perso Draymond Green, che tornerà probabilmente con i Clippers la prossima settimana, e sono reduci dalla pesante sconfitta proprio contro i Bucks. La situazione in classifica, però, non preoccupa i campioni in carica, che hanno il miglior record della Western Conference (10-2).

Queste le parole di Kerr (da Gazzetta): “Non faremo niente di folle, tornerà solo quando sarà completamente guarito. Questo tipo di infortunio rende complicati i movimenti laterali. Prima di poter tornare in campo deve recuperare fluidità di movimenti e forza, quindi ci vorrà qualche giorno prima che possa rimettere piede sul parquet. Vedremo come andrà, ma non forzeremo. Steph è un po’ triste, ma non dovrebbe essere un infortunio a lungo termine“.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Matteo Marchi