Basket, Larry Brown può tornare ad allenare Torino. Il leggendario allenatore americano ci sarà già nella partita con Milano

Dopo quasi un mese di attesa, finalmente la Fiat Torino può riavere indietro il suo allenatore. A Larry Brown è stato infatti concesso il nulla osta per rientrare in Italia da parte del personale medico presso cui è in cura. Come riporta il sito ufficiale dell’Auxilium, Brown partirà da Dallas domani alle ore 12:25 (italiane), per arrivare a Milano alle 7 di sabato e proseguire, poi, alla volta di Torino.

Il leggendario allenatore di Brooklyn, unico nella storia ad aver vinto sia un titolo NBA che uno NCAA, ha finora allenato Torino in quattro occasioni ufficiali: le due partite di Supercoppa Italiana, il debutto in EuroCup a Francoforte e quello in Serie A a Venezia. Il 9 ottobre è partito per Dallas a causa di un piccolo intervento già programmato, assieme ai relativi controlli. Sulla natura dell’operazione è sempre stato mantenuto il massimo riserbo: quello che è certo, invece, è che i controlli cui è stato sottoposto ne hanno posticipato a lungo la data del rientro in Italia, dove la Fiat è stata nel frattempo affidata a Paolo Galbiati.

Al ritorno nel nostro Paese, Larry Brown troverà Torino con quattro punti in Serie A (due vittorie ed altrettante sconfitte) e nessuno in EuroCup (cinque perse di fila). Il suo lavoro ripartirà già da domenica, quando la Fiat ospiterà al PalaVela l’Armani Exchange Milano nel posticipo serale.













Credit: Ciamillo