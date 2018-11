Basket, i migliori italiani della 5a giornata di Serie A. Belle prestazioni per Tonut, Cinciarini, Aradori, Ruzzier e Cusin

La quinta giornata di Serie A 2018-2019 ha messo in evidenza un buon numero di giocatori italiani, soprattutto per quanto concerne coloro che sono ormai da tempo nel giro della Nazionale. La notizia importante è che, oltre ad aver assommato numeri importanti in termini di valutazione, questi giocatori hanno saputo porre una vera impronta sull’esito delle partite in cui sono stati impegnati.

Partiamo da Stefano Tonut, che è stato il migliore per valutazione con 23. Il figlio di Alberto non è certo una novità per il nostro basket, ma fa sempre piacere vederlo protagonista con la maglia della Reyer Venezia. Per lui, che contro la Virtus Bologna ha realizzato 21 punti con 4/5 sia da due che da tre, un libero messo a segno e tre assist, c’è una doppia soddisfazione: la prima è legata al fatto di aver contribuito attivamente al parziale con cui, nel secondo quarto, Venezia ha spaccato la partita, mentre la seconda si riallaccia all’aver visto il compagno d’azzurro Paul Biligha giocare anch’egli una buona partita, chiusa con 12 punti.

Nella stessa partita, tra coloro che hanno inutilmente provato a reggere la baracca bianconera c’è Pietro Aradori. L’ex Milano, Roma, Siena e Cantù, che ha finito i 40 minuti con 20 di valutazione, ha potuto però realizzare solo 14 punti a gara ancora non chiusa: i successivi 8, infatti, sono arrivati quando i buoi erano ormai liberi in mezzo alla campagna. Sarà da capire come le V nere cercheranno di far fronte a un palese problema di discontinuità.

Il match delle metropoli tra Torino e Milano ha mostrato un vero e proprio duello in salsa tricolore. Da una parte si sono messi in evidenza Peppe Poeta e Marco Cusin, che fin quando la barca guidata da Larry Brown ha retto hanno fatto molto per tenerla a galla, chiudendo l’uno con 12 di una valutazione su cui pesano i 5 assist, l’altro con 17, frutto di 11 punti, 5 rimbalzi e qualche altra nota tra le voci statistiche. Dall’altra, però, il protagonista è stato Andrea Cinciarini, in evidente fiducia dopo la buona prova in Eurolega e autore di 10 punti, 6 rimbalzi e 7 assist: la valutazione è di 21, ma ancora più importante è l’aver fatto capire che dove c’è qualche problema, lui può quantomeno tentare di risolverlo. In questo caso, visto l’ultimo quarto da 36 punti dell’Olimpia, si direbbe che ci sia riuscito.

Su Cremona continuano ad accendersi i riflettori: stavolta, però, non per Giampaolo Ricci, per la prima volta sotto la doppia cifra in questo campionato, ma per Michele Ruzzier. Il play campione d’Europa Under 20 nel 2013 si è preso varie importanti responsabilità nel successo della Vanoli sulla Dinamo Sassari, compresa quella di realizzare quattro punti decisivi per il mantenimento del vantaggio dei padroni di casa. Questo quanto recita il suo tabellino: 15 punti, 4/4 da due, 1/3 da tre, 4/5 in lunetta, tre rimbalzi e, inserendo tutte le varie voci, una valutazione di 18. Ruzzier, inoltre, ha vinto la sfida con Achille Polonara, anch’egli a quota 15 punti (con 3/4 da tre), ma rimasto a 15 di valutazione e soprattutto uscito sconfitto dal PalaRadi.

Un paio di note, infine, da Reggio Emilia e Brescia. Nella squadra di Devis Cagnardi si continua a vedere una crescita di Leonardo Candi in termini di costruzione del gioco: nella vittoria contro Varese sono stati suoi sei dei 12 assist della Grissin Bon, un fattore importante sia nel 13 sulla colonna della valutazione che nel successo della squadra. Non va dimenticato, peraltro, il contributo “silente” di Federico Mussini, che non si vede nelle cifre, ma si nota nella prestazione difensiva. Passando un po’ più a nord, il trio della Germani Basket composto da Luca Vitali, Tommaso Laquintana e Brian Sacchetti ha fatto propria la partita: Laquintana con i canestri di inizio ultimo quarto, Sacchetti con due punti utili per il riavvicinamento, Vitali con tripla del sorpasso e liberi volti ad assicurare la vittoria contro la miglior Pesaro dell’anno. Per tutti, 10 di valutazione.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo