Basket, Francesca Dotto fuori per due settimane per lesione muscolare superficiale. Incerto il suo utilizzo in Nazionale

Non è un periodo fortunato per la famiglia Dotto: dopo Caterina, vittima di un gravissimo infortunio che le ha praticamente cancellato la stagione, anche Francesca si ritrova in infermeria, sebbene per qualcosa di meno grave: una lesione muscolare superficiale, che ha colpito la play della Nazionale durante il big match di domenica in cui il Famila Schio ha perso per 62-67 contro l’Umana Reyer Venezia.

La giocatrice dovrà star ferma per un paio di settimane, il che ne rende impossibile l’utilizzo, da parte di coach Pierre Vincent, per la trasferta di Eurolega in Francia contro l’ESBVA-LM. Si pone, inoltre, un ulteriore motivo di dubbio: riuscirà a esser presente per i due impegni in azzurro contro Croazia e Svezia? La risposta spetterà probabilmente a Marco Crespi e allo staff della Nazionale, ma è evidente che, anche se si dovesse presentare, potrebbe non essere al meglio della condizione per le partite decisive ai fini della qualificazione agli Europei 2019.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: LBF / Ciamillo