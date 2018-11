Basket, FIBA Europe Cup 2018-2019: Varese s’impone in trasferta sul Porto e si qualifica per la seconda fase

Ci mette due quarti a ingranare, ma una volta che questo accade, Varese s’impone senza problemi sul Porto col punteggio di 71-89 ed accompagna l’Alba Fehervar nel novero delle qualificate del girone F alla seconda fase. A questo punto, servirà l’ultima sfida proprio con la formazione ungherese per determinare i primi due posti del girone: agli uomini di Attilio Caja serve il +9 per ribaltare l’85-77 dell’andata.

La formazione ospite, in verità, ad andar via c’ha provato fin dall’inizio, col 7-21 propiziato da una grandissima forma di Archie sia per punti che per assist. L’arma del Porto per iniziare la rimonta si chiama William Sheevey, ma Varese è colpevole di non segnare più per sei lunghi minuti, durante i quali i padroni di casa pervengono alla parità con Pinto e Borovnjak. La partita si fa equilibrata, con Sheehey e Bastos che rispondono colpo su colpo ad Archie e Natali. Il Porto va anche in vantaggio con Prostran e Borovnjak, ma Archie manda tutti negli spogliatoi sul 36-37 con una tripla.

Quando ritorna in campo, Varese decide che gli scherzi sono finiti e si ricomincia a giocare sul serio: Bertone, Scrubb, Iannuzzi e Moore ci mettono poco ad aprire il primo solco. Il Porto prova a ricucirlo fino al 49-53 grazie a Queiroz, ma è il penultimo sussulto: salgono in cattedra Bertone e Tambone e per i portoghesi la partita si fa in salita. Pinto piazza, in apertura di ultimo quarto, la tripla del 61-67, ed è l’ultima cosa positiva che accade ai padroni di casa: Tambone prima, Natali poi chiudono tutti i discorsi da oltre l’arco (61-77). La partita si trascina fino al 71-89 finale.

FC PORTO-PALLACANESTRO VARESE 71-89

PORTO – Voytso, Pinto 13, Monteiro, Queiroz 8, Prostran 5, Ventura ne, Bastos 9, Sheehey 15, Soares, Araujo, Barac 3, Borovnjak 10. All. Suarez

VARESE – Archie 17, Avramovic 4, Gatto, Iannuzzi 3, Natali 12, Scrubb 11, Verri, Tambone 5, Cain 11, Ferrero 2, Moore 15, Bertone 9. All. Caja













