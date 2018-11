Basket, FIBA Europe Cup 2018-2019: Varese batte l’Alba Fehervar e si prende il primo posto. Sassari supera il Falco Vulcano

Due vittorie per le squadre italiane impegnate nell’ultima giornata della prima fase della FIBA Europe Cup 2018-2019 di basket. Nella doppia sfida ungherese, Sassari ha sconfitto il Falco Vulcano mentre Varese ha avuto la meglio sull’Alba Fehervar. Entrambe le formazioni erano già qualificate alla seconda fase con un turno d’anticipo.

Missione compiuta per Varese che supera nettamente l’Alba Fehervar e conquista il primo posto del girone. Sempre avanti la formazione di Attilio Caja, che dilaga nell’ultimo periodo e ribalta la sconfitta dell’andata con un rotondo 91-66. Bella prova di Pablo Bertone che chiude con 17 punti, seguito a quota 13 da Matteo Tambone e Dominique Archie. Allerik Freeman il migliore tra gli ungheresi con 18 punti.

Buona partenza di Varese che si porta avanti in un primo quarto ricco di errori da parte di entrambe le squadre e chiuso sul 15-11 per i biancorossi. A metà del secondo periodo gli uomini di Caja provano ad allungare con due triple di Archie (28-19) e raggiunge il massimo vantaggio con due liberi di Cain (37-23). L’Alba trova un canestro allo scadere con Freeman per il 37-27 all’intervallo lungo. Nel terzo quarto gli ospiti si riportano fino ad un solo punto di distacco con una tripla di Toth (52-51). La formazione di casa riesce a ricostruire il vantaggio grazie a Tambone e chiude sul 63-51 il periodo. Nell’ultimo quarto Varese continua a spingere sull’acceleratore per ribaltare lo svantaggio dell’andata. L’Alba fatica a tenere il ritmo e crolla nel finale per il 91-66 che conferisce alla formazione lombarda il primo posto nel girone.



Partita mai in discussione anche per Sassari che bissa l’ampio successo dell’andata e si impone per 60-92. La resistenza del Falco Vulcano dura meno di un quarto: dopo un buon inizio di gara la formazione ungherese cede di schianto nei due periodi centrali regalando agli uomini di Vincenzo Esposito una comoda vittoria. Ottime prestazioni per Achille Polonara (15 punti) e Scott Bamforth (14), ma da segnalare anche i 12 punti di Marco Spissu. Juvonte Reddic e Oliver Biro sono i migliori del Falco Vulcano con 14 punti a testa. Con la vittoria dello Szolnoki Olaj all’ultimo minuto contro Leicester, la Dinamo chiude al secondo posto nel proprio girone.

Padroni di casa avanti fino all’ultimo minuto del primo periodo, quando due triple di Gentile e Bamforth permettono alla Dinamo di chiudere in vantaggio 14-18. Nel secondo quarto Sassari inserisce le marce alte e concede pochissimo agli avversari colpendo soprattutto dall’interno dell’area grazie a Cooley e Thomas. Il vantaggio significativo accumulato all’intervallo lungo (30-47) aumenta ancora nel terzo periodo, chiuso dalla formazione sarda sul +30 (45-75). Nell’ultimo quarto Sassari si limita a gestire il margine risparmiando le energie per il 60-92 finale.

PALLACANESTRO VARESE – ALBA FEHERVAR 91-66 (15-11; 22-16; 26-24; 28-15)

Pallacanestro Varese: Archie 13, Avramovic 10, Gatto, Iannuzzi 8, Natali, Scrubb 11, Verri, Tambone 13, Cain 7, Ferrero 5, Moore 7, Bertone 17

Alba Fehervar: Boykins 7, Bullock 7, Toth 9, Keller 2, Varga 4, Filipovity 3, Heath 15, Freeman 18, Peringer 1

FALCO VULCANO – DINAMO SASSARI 60-92 (14-18; 16-29; 15-28; 15-17)

Falco Vulcano: Reddic 14, Kucsora 3, Biro 14, Varadi 10, Hodi, Toth 8, Pustahvar 11

Dinamo Sassari: Spissu 12, Smith 7, Bamforth 14, Parodi 2, Magro 2, Pierre 15, Gentile 8, Thomas 10, Polonara 15, Cooley 7













roberto.pozzi@oasport.it

Credit: Ciamillo