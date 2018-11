Basket, Champions League 2018-2019: Avellino si arrende in casa al Vetspils, Green non basta

Avellino perde la seconda partita stagionale nella Champions League 2018-2019 di basket, gli irpini si sono arresi contro il Vetspils per 74-88 ma rimangono comunque al secondo posto in classifica e sono ampiamente in corsa per la qualificazione visto che hanno due successi di margine proprio sugli avversari odierni e sull’Anwil. Non è bastato il sostegno del pubblico di casa per trascinare i campani verso un’affermazione che avrebbe permesso di andare al comando del girone a braccetto col Murcia.



La Sidigas è partita bene (22-16 nel primo quarto), poi ha allentato un po’ la presa nella seconda frazione ed è andata all’intervallo sotto di tre punti (44-41). Avellino sembrava mettere la freccia nel terzo periodo chiuso con quattro punti di vantaggio ma poi incappava in un sonoro blackout e i lettoni dominavano in lungo e in largo infilando un parziale di 25-7 che indirizzava l’incontro. Non sono bastati i 16 punti a testa di Caleb Green e Demetris Nichols, doppia cifra anche per Ariel Filloy (12) e Hamady Ndiaye (10) che si sono dovuti arrendere sotto le bordate di un indemoniato Rihards Lomazs (25 punti) supportato da Aaron Johnson (15) e Jonathan Arledge (10).













Credit Ciamillo