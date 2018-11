Basket, FIBA Europe Cup 2018-2019: Sassari travolge Leicester e conquista il passaggio del turno. Varese torna al successo contro il Rilski Sportist

Ampie vittorie per le formazioni italiane impegnate nella quarta giornata della FIBA Europe Cup 2018-2019. Sassari supera agevolmente i britannici del Leicester Riders BC con il punteggio di 95-60 e acquisisce la certezza aritmetica del passaggio alla seconda fase. La formazione sarda prende il largo nel secondo quarto e conquista il quarto successo in altrettante partite. Copione analogo a Varese, dove la squadra di casa si libera facilmente dei bulgari del Rilski Sportist con un rotondo 86-59. Partita mai in discussione con i biancorossi nettamente avanti già nel primo tempo e una seconda parte di gara di attenta gestione del vantaggio. La formazione di Attilio Caja torna così al successo dopo la sconfitta in Ungheria della scorsa settimana e potrà chiudere il discorso qualificazione già nella prossima sfida a Porto.

Dura un quarto la resistenza del Leicester Riders contro Sassari. Nel primo parziale la formazione inglese riesce a portarsi avanti grazie alle triple del britannico Andy Thomson e dello statunitense Harrison Gamble che fissano il punteggio sul 19-21. Nel secondo quarto Sassari cambia marcia mentre gli ospiti smarriscono la via del canestro (3/14 dal campo). La formazione di coach Vincenzo Esposito firma un parziale di 24-8 con 15 punti di Achille Polonara e 12 di Jaime Smith e si porta sul 43-29 all’intervallo lungo.

Con un ottimo terzo quarto Sassari allunga ancora. Una schiacciata di Jack Cooley vale il massimo vantaggio sul 49-29, mentre una tripla di Polonara fissa il punteggio sul 69-49 dopo tre periodi di gioco. Nell’ultima frazione la formazione sarda si limita ad amministrare il vantaggio risparmiando le energie. Finisce 95-60. Per la Dinamo altra ottima prova di Achille Polonara che chiude con 22 punti, 12 rimbalzi e 5 assist, mentre il migliore degli ospiti è Conner Washington (15 punti).

A Masnago partita dominata da Varese che mostra i muscoli già in avvio di primo quarto e si porta sul 12-3 con un canestro dalla media distanza di Tyler Cane. La formazione di Attilio Caja continua a premere sull’acceleratore e con una tripla del capitano Giancarlo Ferrero fissa il punteggio sul 23-17 alla fine del primo parziale. Nel secondo quarto il Rilskij Sportist non riesce a trovare le contromisure e Varese colpisce ripetutamente dall’arco (3/4 per Matteo Tambone e 2/3 per Nicola Natali) arrivando all’intervallo lungo con un rassicurante 45-29.

Nel terzo quarto i biancorossi aumentano il loro vantaggio portandosi anche sul +24. La formazione bulgara ha un ultimo sussulto all’inizio del quarto periodo ma viene prontamente ricacciata indietro da quattro punti consecutivi di Ferrero. 86-59 il punteggio finale. Bella prova corale degli uomini di Caja: Tyler Cain il migliore con 17 punti e 7 rimbalzi, ma da segnalare anche gli 11 punti a testa per Matteo Tambone e Thomas Scrubb. A Rilski servono a poco i 12 punti di Eugene Leroy Harris IV.

Di seguito i tabellini completi delle due sfide.

DINAMO SASSARI – LEICESTER RIDERS BC 95-60 (19-21, 24-8, 26-20, 26-11)

Dinamo Sassari: Smith 12, Petteway 4, Devecchi 2, Parodi, Magro 2, Pierre 14, Gentile 8, Thomas 8, Polonara 22, Cooley 12, Spissu 11

Leicester Riders BC: Lascelles, Anderson 3, Ward-Hibbert 2, Gamble 6, Washington 15, Hampton 9, Larsson 4, Thomson 12, Wright 9

PALLACANESTRO VARESE – RILSKI SPORTIST 86-59 (23-17, 22-12, 21-18, 20-12)

Pallacanestro Varese: Archie 7, Avramovic 8, Gatto 2, Iannuzzi 6, Natali 8, Scrubb 11, Verri 2, Tambone 11, Cain 17, Ferrero 10, Bertone 4

Rilski Sportist: Barro 2, Edwards 8, Hadzhirusev, Georgiev 2, Bozov 9, Harris IV 12, Vasov, Marinov 11, Jenkins 11, Marincheshki, Gugino 4













Credit: Ciamillo