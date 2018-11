Basket femminile, le migliori italiane della 7a giornata di Serie A1: Virginia Galbiati e Laura Spreafico determinanti, conferme per Marzia Tagliamento e Sara Bocchetti

Archiviata la sosta per la Nazionale, è ripreso nel fine settimana il campionato italiano di basket femminile. Nella settima giornata della Serie A1 2018-2019 sono state diverse le italiane protagoniste. Da segnalare soprattutto le ottime prestazioni di Virginia Galbiati e Laura Spreafico, decisive nelle vittorie di Sesto San Giovanni e Broni. Prove di assoluto valore anche per Marzia Tagliamento con Napoli e per Chiara Consolini con Ragusa.

Nel terzo successo stagionale della matricola Sesto San Giovanni determinanti diverse giocatrici azzurre. La grande protagonista è stata Virginia Galbiati, alla prima stagione in A1 con la maglia della Geas dopo due campionati nella serie cadetta. Per la 26enne nata a Milano i 21 punti messi a referto contro Torino (con 9 assist e 7 falli subiti) rappresentano la miglior prestazione in assoluto nel massimo campionato. Galbiati aveva già militato per due stagioni in A1 con Ragusa tra 2013 e 2015, collezionando anche due presenze in Nazionale. Ottime prove anche per l’azzurra Giuditta Nicolodi (14 punti con 5 rimbalzi e 8 assist) e per la playmaker classe 1999 Costanza Verona (14 punti, 4 rimbalzi e 6 assist).

Quarta partita stagionale in doppia cifra per Laura Spreafico, decisiva nella vittoria di Broni su San Martino di Lupari con 19 punti (6/9 da tre punti). La 27enne comasca si è ripetuta dopo i 20 punti messi a segno contro Torino nell’ultima giornata, confermando un eccellente avvio di campionato. Importante per il successo della formazione lombarda anche l’apporto di Valentina Bonasia, che ha chiuso con 11 punti, 3 rimbalzi e 3 assist.



Da segnalare anche l’ottima prova di Chiara Consolini nella netta vittoria di Ragusa su Empoli. La giocatrice classe 1988 (48 presenze in Nazionale), alla quarta stagione consecutiva con la formazione siciliana, ha fatto registrare la propria miglior prestazione sino ad ora in questo campionato con 14 punti, 6 rimbalzi e 6 assist. Prosegue poi l’eccellente momento di forma di Marzia Tagliamento che con i 13 punti messi a referto nel successo di Napoli su Vigarano ha chiuso la terza partita consecutiva in doppia cifra. Alla formazione emiliana non sono bastati i 12 punti di una ancora ottima Sara Bocchetti, alla quinta partita su sette con almeno dieci punti a referto.













Credit: Ciamillo