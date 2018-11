Basket femminile, le migliori italiane della 6a giornata di A1: eterna Chicca Macchi, Laura Spreafico guida Broni al terzo posto

Si è giocata sabato 10 novembre la 6a giornata di Serie A1 2018-2019 di basket femminile. Sono state numerose le giocatrici italiane, alcune molto giovani, capaci di mettersi in mostra e di far registrare ottime prestazioni. A prendersi il centro della scena però è stata senza alcun dubbio Laura Macchi, per tutti Chicca, che a 39 anni ha dimostrato di poter fare ancora la differenza. Da sottolineare anche la grande partita di Laura Spreafico, che ha condotto Broni al successo, e le conferme di Marzia Tagliamento e Sara Bocchetti, autrici entrambe di un avvio di stagione convincente.

Non ci sono più aggettivi per descrivere Chicca Macchi, autentica leggenda vivente del basket italiano. La giocatrice varesina classe 1979, passata a Napoli in estate dopo undici stagioni a Schio, sfodera proprio contro la sua ex squadra una prestazione impressionante dimostrando come l’età anagrafica conti ben poco di fronte al talento. Macchi chiude con 21 punti, 4 falli subiti, 2 rimbalzi e 2 assist non riuscendo ad evitare la sconfitta. Al di là del risultato, la formazione partenopea può sorridere per la conferma dell’ottimo stato di forma di Marzia Tagliamento (15 punti con 6 rimbalzi per lei, dopo i 25 messi a segno la scorsa settimana).

Grande prova anche per Laura Spreafico che mette a referto 20 punti con 3 falli subiti e 4 assist nel successo di Broni a Torino. La 27enne comasca sfodera una prestazione che mancava dalla stagione 2015-2016 giocata a Parma e porta la squadra lombarda al terzo posto in classifica. Si conferma in ottima condizione anche Sara Bocchetti, 16 punti nella sconfitta di Vigarano contro Venezia. La giocatrice napoletana sta trovando continuità in questo inizio stagione e viaggia ad una media di 12.5 punti a partita.



Ottima giornata anche per Martina Bestagno (12 punti e 10 rimbalzi nella sesta vittoria consecutiva di Venezia), Valeria Trucco e Chiara Gatti (11 punti per entrambe, la prima nella sconfitta di Torino, la seconda nel successo di Lucca). Da segnalare infine le buone prove di Taj Madonna (7 punti, 3 rimbalzi e 3 assist nella prima vittoria stagionale di Empoli) e di Jasmine Keys (6 punti, 6 falli subiti e 7 rimbalzi nel successo di San Martino di Lupari contro Ragusa). Menzione speciale per Costanza Verona, playmaker di Sesto San Giovanni classe 1999, che mette a referto 13 punti nella sconfitta contro Lucca.













Credit: Ciamillo