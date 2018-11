Basket, Eurolega: ufficiale l’ingresso dell’ASVEL Villeurbanne dalla stagione 2019-2020

Era da un po’ di tempo che la notizia girava nei corridoi del basket europeo, ma l’ufficialità è arrivata soltanto oggi: con l’espansione dell’Eurolega a 18 squadre che avverrà dalla prossima stagione, una delle due formazioni a entrare sarà l’ASVEL di Villeurbanne, la squadra di cui è presidente Tony Parker, una vita ai San Antonio Spurs e attualmente agli Charlotte Hornets.

L’ASVEL, in questa stagione, sta giocando l’EuroCup e, dopo otto partite, è già matematicamente qualificato alla seconda fase, con sei vittorie e due sconfitte, mentre in Pro A francese viaggia al comando con nove successi e due KO, davanti a un gruppo di cinque squadre in seconda posizione. Vi giocano alcune vecchie conoscenze del campionato italiano, come David Lighty e AJ Slaughter.

Oltre all’ingresso dell’ASVEL, che resterà nella massima competizione europea almeno fino all’annata 2020-2021, è stata confermata la wild card, anch’essa biennale, elargita al Bayern Monaco, che quest’anno è a quota 4 vittorie e 5 sconfitte, che valgono il nono posto (in Bundesliga è ancora imbattuto).

Con l’allargamento dell’Eurolega a 18 squadre ed annesso aumento delle partite da 30 a 34, ci sarà anche l’aumento dei doppi turni infrasettimanali, che diventeranno otto.













Credit: Ciamillo